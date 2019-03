La reacción de 50 Cent al descubrir que ha ganado millones en bitcoins por su peor disco

Las historias de nuevos millonarios gracias al Bitcoin no paran de salir a la luz. Eso sí, pocas veces uno de los beneficiados por el aumento de precio de la criptomoneda es un artista internacional.

El rapero 50 Cent ha descubierto recientemente que habría ganado más de 7 millones de dólares por ventas en bitcoins de su disco 'Animal Ambition'. Se trata de unos beneficios del todo inesperados, ya que el álbum es, con diferencia, el trabajo menos vendido del artista (además del más criticado).

Probablemente esos ingresos extra no le vendrán nada mal (¿a quién no?), teniendo en cuenta que en 2015 el artista se declaró en bancarrota. 50 Cent no saldó sus deudas hasta 2017, año en el que terminó de abonar 22 millones de dólares.