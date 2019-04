Cómo restringir a una persona en Facebook sin eliminarla

Por lo general nuestras redes sociales están llenas de falsos amigos; por lo que en muchas ocasiones no queremos que alguno de ellos vea todo lo que publicamos en ellas. Pero si no quieres eliminar a esa persona, ya que igual es un familiar, alguien de tu trabajo o el amigo de alguien importante para ti, Facebook nos ofrece una solución alternativa.

Si incluyes a alguien en la lista de personas con acceso restringido, seguiréis siendo amigos, pero solo compartirás tus publicaciones con esa persona cuando elijas "Público" como opción a la hora de publicar o cuando la etiquetes en la publicación.

Vamos a poner un ejemplo sencillo, imagina que eres amigo de tu jefe en Facebook y lo quieres incluir en la lista de acceso restringido; si una vez que has hecho esto, publicas una foto y eliges la opción "Amigos" a la hora de publicar, no compartirás la foto con tu jefe ni con ninguna otra persona que hayas incluido en la lista de acceso restringido. Por lo tanto, si tu jefe va a tu perfil, no podrá ver ningún contenido en el que no lo hayas etiquetado o que no hayas compartido como público.

Así, de este modo, seguirás teniendo a tu jefe en la lista de amigos en Facebook pero solo podrá ver lo que tu quieres que vea, no podrá visualizar imágenes o mensajes 'comprometidos' y tampoco podrá ver las cosas que compartes en tu muro. Una opción bastante sencilla a la hora de ocultarle a alguien tu lado más 'personal' de Facebook.

¿Quieres saber cómo incluir a alguien en la lista de personas con acceso restringido en Facebook? Dale al play al vídeo de arriba y descúbrelo.

...

Seguro que te interesa...

Cómo guardar las fotos que te envíen por WhatsApp sin que ocupen espacio en tu móvil