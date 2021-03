Convierte los negativos de tus viejas fotos en imágenes a color con el móvil

Seguramente si has nacido en este siglo o a finales del anterior no sepas, o te suene vagamente el revelado de fotos. Un proceso que nos acompañó durante décadas, cuando después de agotar un carrete de fotos debíamos llevarlas a revelar y cruzar los dedos para que hubieran salido bien encuadradas y sin desenfocar. Junto con las fotos solían entregarnos los negativos obtenidos del carrete, lo que nos permitía encargar unas copias de las fotografías en caso de que se extraviasen. Pues bien, si es tu caso y estas fotos se han perdido, sigues teniendo la opción de recuperarlas, no solo por la vía tradicional, sino también escaneándolas con nuestro teléfono móvil.

Escanea y transforma el negativo en color

Esta funcionalidad permitirá convertir al instante un negativo en una foto a color, que podremos compartir fácilmente desde el móvil. Lógicamente este proceso tiene algunas limitaciones, pero sin duda es la vía más rápida para convertir esos negativos que tenemos cogiendo polvo por casa o guardados en esas tradicionales cajas de hojalata donde se conservan mejor las fotos. Pues bien, todo lo que necesitamos es una app que podemos instalar en nuestro móvil, y que cuenta con tecnología de inteligencia artificial para convertir en tiempo real una imagen en negativo en una foto a todo color.

La verdad es que se trata de una aplicación extremadamente sencilla de usar, y sobre todo muy eficiente. Se llama [[LINK:EXTERNO|||https://play.google.com/store/apps/details?id=dk.appdictive.colorNegativeViewer&gl=ES|||Photo Negative Scanner: View & Convert color film]]. Como podéis ver en el vídeo adjunto, lo único que tenemos que hacer es abrir la app, y apuntar con la cámara a los negativos. Pulsando un botón esos negativos se convierten en una imagen a todo color. Lo mejor es que ese color se muestra en tiempo real, y nos permite ver con colores las tiras de negativos en tiempo real, como si hubieran cobrado color ya en la propia tira. Una vez que tenemos las fotos en color, podemos recortar aquella que queremos compartir con otras personas.

Solo tenemos que seleccionar la superficie que ocupa la foto, para que esta se muestre ocupando toda la pantalla de nuestro teléfono, y con la máxima calidad posible a color. Lógicamente la calidad y resolución de la foto resultante dependerá de varios factores. Como la calidad de la cámara de nuestro teléfono, sobre todo, ya que en este caso es muy importante que la estabilización sea lo más precisa posible, ya que es algo que redundará en el detalle de la imagen. Una vez que tenemos la foto podemos compartirla a quien queramos y como queramos a través de diferentes apps.

Sin duda es una app sorprendente, sobre todo por la gran calidad de la conversión a color, y sobre todo la posibilidad de ver en tiempo real el coloreado de la foto sin necesidad de procesarlas. Algo que sin duda tiene mucho que ver con los algoritmos utilizados por los desarrolladores que son de los más avanzados que podemos encontrar en la actualidad en el mercado de apps. Evidentemente no vamos a obtener la calidad de un escáner profesional o del proceso de reproducción de fotos, pero desde luego es una herramienta más que útil para conversiones rápidas.