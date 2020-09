Cómo asegurarte de que Radar COVID funciona correctamente en tu móvil

Allá por la primavera, cuando estábamos en pleno confinamiento, muchos hablábamos de posponer cosas al verano y el otoño creyendo que entonces todo estaría controlado o al menos que la incidencia de la pandemia en la población española sería mínima. Y nada más lejos de la realidad, porque después de la desescalada y la vuelta a la normalidad nos estamos viendo inmersos en una segunda ola que al menos de momento está dejando menos muertos. Lo que quiere decir que las pocas herramientas que tenemos a nuestro alcance para poder luchar contra el virus siguen estando vigentes. La que tenemos más a nuestro alcance sin duda es la de Radar COVID, una aplicación que utiliza la conectividad Bluetooth de nuestro móvil para poder rastrear posibles contagios. Una app que podría no funcionar bien si no hacemos algunos ajustes en el teléfono.

Asegúrate de que la app está siempre activa

Esta aplicación al estar basada en la conectividad Bluetooth del móvil y a la monitorización durante 24 horas de las personas con las que tenemos contacto, es esencial que siempre esté activa no solo la conectividad, sino la app también en segundo plano. Muchos móviles si la app no está en primer plano, o lo que es lo mismo, en pantalla, evitan que funcione correctamente. Esto suele ocurrir porque los teléfonos imponen sus modos de ahorro de batería u optimizan el rendimiento para que se consuma menos energía, lo que puede perjudicar al buen funcionamiento de la app. Por tanto para asegurarnos de que no hay trabas para el funcionamiento de la app, debemos comprobar lo siguiente.

Ajustes de batería en la aplicación | Tecnoxplora

Que la app esté instalada no es sinónimo de que esté rastreando a los contactos y haciendo su trabajo. Por ello hay que entrar en los ajustes del teléfono y hacer lo siguiente:

Entra en los ajustes de tu teléfono

Pulsa sobre “Aplicaciones” o “Gestión de aplicaciones”

Accede a “Lista de aplicaciones”

Pulsa sobre “Radar COVID”

Selecciona “Uso de la batería” o un apartado similar

Aquí debemos asegurarnos de que la app funciona igualmente en segundo plano que en primer plano. Esto quiere decir que cuando estemos utilizando otras apps Radar COVID siga funcionando igualmente rastreando los contactos. Por eso debemos activar la función “Permitir actividad en segundo plano”. De esta manera nos aseguramos que en cualquier circunstancia Radar COVID está haciendo su trabajo. También podemos asegurarnos de que la app funciona correctamente activando la función de “Inicio automático” que garantiza que la app se abre cuando se inicia el teléfono.

Radar COVID | Ministerio de Asuntos Económicos y Transf. Digital

De esta manera no tenemos que estar pendientes de abrirla y siempre está funcionando. Lógicamente en los móviles Android este tipo de ajustes puede estar ubicado en lugares diferentes o tener nombres distintos, pero habitualmente se pueden encontrar en el menú que os hemos descrito, en los de aplicaciones y dentro de ellos en los ajustes del consumo de batería, que es al final el que limita la acción de las apps para evitar un consumo elevado de energía. Lo que puede terminar por perjudicar a la app.