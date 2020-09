El código fuente de Radar COVID ya es público y cualquiera puede analizar su contenido

Este año 2020 pasará a la historia como uno de los más extraños de nuestras vidas. Y es que el COVID-19 que todavía sigue expandiéndose a sus anchas por nuestro país nos ha cambiado la vida por completo. Ahora nos hemos acostumbrado a vivir con mascarillas, geles, distancia social y también con una app que muchos llevamos instalada en nuestros móviles para rastrear contactos contagiados y que ha sido fruto de la colaboración entre los gigantes Apple y Google. Ambas firmas norteamericanas insistieron desde el principio en que la privacidad debía ser una prioridad a la hora de desarrollar la app, y eso es precisamente lo que han hecho. Una app que han adaptado las distintas autoridades sanitarias de cada país, y que en el caso de España desde hace unos minutos ya es una app de código abierto.

A disposición de cualquiera que quiera analizar Radar COVID

Radar COVID es la app española de rastreo de contactos que integra el núcleo creado por Apple y Google. Es una app por tanto que en esencia es la misma desarrollada por ambos gigantes, con la diferencia de que lleva una capa adicional de software que la personaliza para nuestro país y la integra en los servicios sanitarios de cada comunidad autónoma. Ahora la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial a través de su cuenta oficial de Twitter ha desvelado que el código fuente de la aplicación se ha liberado para que pueda ser consultado por cualquier persona que así lo desee.

En el tuit esta Secretaría de Estado ha hecho especial hincapié en que con la publicación de ese código fuente cualquier persona que lo desee y tenga los conocimientos para ello puede comprobar que la aplicación no recoge ni usa dato alguno de los usuarios que la utilizan. Como es habitual en este tipo de contenidos, se puede acceder a él a través de Github, donde se pueden descargar todos los componentes de la app.

Contribución de la comunidad

La propia Secretaría de Estado lo ha denominado como un ejercicio de transparencia, al entender que exponer la app para que cualquiera pueda analizarla es un buen ejemplo de ello. También desde esta Secretaría nos invitan a analizar la app en busca de posibles fallos o mejoras que se puedan llevar a cabo para poder hacerla mejor, por lo que desde el ejecutivo están abiertos a propuestas de este tipo. La app como ya avanzó en su momento tanto Apple como Google, no recoge dato alguno de los usuarios.

Sino que simplemente recopila los contactos cercanos de los usuarios a través de la conectividad Bluetooth. Por tanto se rastrean solo dispositivos y no personas. Y de los dispositivos no se rastrea la ubicación, sino solo si han estado cerca de una persona que haya declarado un positivo previamente. Por tanto el rastreo es solo del radio de la conectividad Bluetooth de nuestro móvil. Es una app en la que no hay que añadir dato personal alguno, y cuyo uso es totalmente voluntario.