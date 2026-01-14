Apple lanza en España su nueva suite creativa Apple Creator Studio

Los californianos han lanzado una nueva suite creativa que busca ofrecer a los usuarios sus aplicaciones más potentes para sacarle partido a nivel profesional. Con esto Apple quiere fidelizar a sus clientes con una suscripción que ahorra tiempo y dinero a la hora de ser más productivos. Y es que para muchos usuarios usar las herramientas de Apple en el ecosistema de la marca es algo innegociable, y con esta suscripción buscan consolidar aún más el vínculo entre ambos.

Una suite para el ecosistema de Apple

Esta suite cuenta con aplicaciones que permiten crear contenidos y editarlos para edición de vídeo, producción musical, diseño gráfico y productividad visual. Sin duda alguna, el centro de esta suscripción es la aplicación que sin duda más valoran los seguidores de Apple, como es Final Cut Pro, que es una herramienta de edición de vídeo muy importante en la industria audiovisual.

Dentro de Final Cut Pro, los usuarios pueden disfrutar de multitud de novedades, como la Búsqueda Inteligente, que es la función Búsqueda en Transcripciones, que permite localizar fragmentos de vídeo buscando frases de audio específicas, mientras que Búsqueda Visual encuentra objetos o acciones dentro del metraje.

Sincronización Musical es la nueva herramienta de Detección de Tiempo que alinea visualmente los cortes de vídeo con el ritmo de la música utilizando modelos de IA de Logic Pro. Edición Automatizada en iPad con El Creador de Montajes que genera vídeos dinámicos automáticamente y utiliza el Recorte Automático para adaptar formatos horizontales a verticales para redes sociales. La suscripción también incluye Motion y Compressor.

A la hora de editar audio y crear música, Logic Pro también añade interesantes novedades. Como Synth Player, que es un nuevo Session Player que genera interpretaciones de música electrónica realistas y ajustables. Chord ID transforma cualquier grabación de audio o MIDI en progresiones de acordes editables, facilitando la teoría musical. También hay mejoras para los iPad, al añadir Compilación de Deslizamiento Rápido y la búsqueda de sonidos mediante lenguaje natural. Adicionalmente, se incluye MainStage, convirtiendo el Mac en un potente procesador de efectos e instrumentos para actuaciones en vivo.

En lo que a diseño gráfico y herramientas de fotografía se trata, hay una novedad por encima de cualquier otra, como es el estreno de Pixelmator Pro en los iPads. Y no es una versión más, sino que ha sido optimizada completamente para los flujos de trabajo en una pantalla como la de las tabletas de Apple, por ejemplo para utilizarla con el Apple Pencil. Ofrece nuevas funciones esenciales, como Superresolución con escalado inteligente, eliminación de bandas de compresión y deformar para hacer distorsiones creativas de capas.

¿Cuánto cuesta la suscripción?

Pues bien, Apple ha anunciado que podemos optar a esta suscripción de Apple Creator Studio por 12,99 euros al mes, o 129 euros al año. Tanto estudiantes como docentes tienen a su disposición una tarifa reducida de sólo 2,99 euros al mes. No obstante, podremos comprar igualmente licencias perpetuas más allá de las suscripciones.