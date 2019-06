Ahora puedes ver vídeos de WhatsApp en ventana flotante desde cualquier app

La aplicación de mensajería sigue actualizándose de manera constante en su versión beta, avanzando los cambios que llegarán a la mayoría de versiones instaladas en los usuarios que la utilizan en todo el mundo. WhatsApp sigue facilitando la manera en que vemos cada contenido que llega a los chats, y en esta ocasión no hemos conocido una nueva función como tal, sino la mejora precisamente de una ya existente, como es la reproducción del vídeo dentro de una ventana, lo que sin duda ofrece nuevas posibilidades de ver los vídeos que recibimos en WhatsApp.

El modo PiP de WhatsApp ahora funciona en todo el teléfono

La aplicación en su versión beta se ha actualizado con una nueva función, que sin duda hace de la reproducción de los vídeos en la app algo mucho más divertido y práctico. Hablamos de la reproducción de vídeos en ventana flotante, ese modo Picture in Picture que nos permite reproducir los vídeos en una ventana que podemos mover por toda la pantalla mientras estamos leyendo los chats dentro de la aplicación. Pues bien, ahora esta nueva versión de la beta de WhatsApp en Android, la versión 2.19.86.

El modo PiP de WhatsApp desde el inicio | WABetainfo

Ahora esta nueva versión nos ofrece la posibilidad de utilizar el modo PiP no solo dentro de WhatsApp, sino desde cualquier otra zona del teléfono. Esto quiere decir que podemos reproducir los vídeos tanto desde la aplicación de WhatsApp, como por ejemplo desde la pantalla de inicio del teléfono, o desde cualquier otra app. En todas esas ocasiones, veremos una ventana flotante sobre la pantalla donde disfrutaremos de la reproducción del vídeo. Por tanto, podremos contar con una función PiP realmente mejorada, y que cobra su verdadero sentido, porque la verdad que no era lo más práctico el que las reproducciones se limitaran simplemente a la ventana de WhatsApp. Porque sí, algunas veces podía ser algo práctico, el seguir leyendo los mensajes si los tenemos, pero si no es así, y queremos hacer otra cosa en el móvil, lo normal es no tener que estar dependiendo de solo poder abrir los vídeos dentro de WhatsApp. De esta manera, la aplicación de mensajería introduce una novedad sutil pero bastante útil a la hora de disfrutar los contenidos multimedia en la aplicación. Un WhatsApp que como hemos conocido ayer, nos va a permitir pagar con la criptomoneda que ha estrenado ahora Facebook.

La nueva moneda de los de Zueckerberg contará con una cartera virtual llamada Calibra, y que nos permitirá hacer pagos en establecimientos y mandar dinero a otras personas incluso sin la necesidad de tener una cuenta bancaria. Unos cambios que llegarán a WhatsApp en 2020, y que sin duda puede revolucionar el uso que hacemos de ella habitualmente. Un WhatsApp que también podría sufrir importantes cambios de aquí a final de año, si tenemos en cuenta las palabras de Zuckerberg en las que aseguró que la app se fusionará con Facebook e Instagram muy pronto, algo que la mayoría de usuarios teme bastante, porque podría significar el fin de WhatsApp tal y como lo conocemos.