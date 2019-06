Facebook lanza su primera criptomoneda, se llama Libra y podrás usarla en WhatsApp

Hacía mucho tiempo que veníamos conociendo distintas informaciones que apuntaban a que Facebook estaba preparando su propia moneda, concretamente una criptomoneda, que íbamos a poder utilizar con el ecosistema de apps y redes sociales de los de Zuckerberg. Ahora esta se ha convertido en una realidad, se llama Libra, y sí, vamos a poder utilizarla en los principales negocios de Facebook, sobre todo en su app más popular en todo el mundo, WhatsApp, que se podría beneficiar directamente de esta nueva moneda. Vamos a conocer todos los detalles y posibles usos de esta nueva moneda.

Facebook es solo la punta del Iceberg de la nueva moneda

No solo es la red social, sino otras 27 organizaciones las que han anunciado la puesta en marcha de la nueva criptomoneda, denominada Libra. Una moneda orientada no solo a realizar transacciones en la red, sino también para hacer compras en tiendas y establecimientos físicos. De esta manera estaría un poco más cerca la función de enviar dinero dentro de WhatsApp, o cualquiera de sus apps y redes sociales. La idea es que los usuarios puedan hacer este tipo de transferencias y envíos de dinero sin tener la necesidad de contar con una cuenta bancaria.

Así serán los envíos de dinero con Libra | Calibra

Serán este total de 28 organizaciones y empresas las que gestionen el funcionamiento y evolución de Libra, a través de una asociación con sede en Ginebra. No es una moneda que aparezca por arte de magia en el mercado de las criptodivisas, sino que detrás de ella habrá activos reales que servirán para dar solidez a esta moneda desde el primer día que comience su circulación. El valor nominal de cada Libra será de un dólar, al menos en el momento que la moneda comience a ser utilizada, y se espera que al estar basada en activos reales, sea más difícil que fluctúe su valor, como ha ocurrido con otras criptomonedas. De esta manera se evitará la especulación masiva con la crtipomoneda, algo que ha lastrado mucho a otras monedas de este tipo como el Bitcoin.

También podremos comprar en tiendas físicas | Calibra

Facebook gestionará su nueva moneda a través de una nueva empresa llamada Calibra, que va a lanzar al mercado una cartera virtual para este tipo de monedas virtuales, que podremos utilizar tanto desde WhatsApp como desde el Messenger de Facebook. Será a partid de 2020 cuando la moneda tenga un uso efectivo dentro del ecosistema de apps de Facebook, estando también esta nueva app con la cartera virtual como eje de las operaciones de los usuarios con la nueva moneda. Parece que Facebook ha aprendido la lección, y ha asegurado que las compras que hagamos con esta moneda no servirán para generar publicidad orientada a esos productos, y que no habrá ningún dato de estas actividades que se comparta con terceros. Por tanto Facebook busca ser más transparente en este aspecto y ofrecer una seguridad y respaldo en las transacciones que no amedrente a los usuarios o les haga desconfiar de cómo se van a gestionar sus pagos. Habrá que esperar aún al año que viene para probar esta nueva moneda, y más importante, comprobar si cuenta con todos los permisos y supera las regulaciones para que podamos operar con ella en España.