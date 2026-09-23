¿Qué vídeo quieres que gane los ZASCAS de la semana?

¿Qué vídeo quieres que gane el Zasca?

¡Llega el momento de votar el ganador de los ZASCAS de la semana! 6 candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?

El domingo votaremos ZASCAS. Estas son las opciones:

- Alberto Chicote, contra la cocina que parece "un pozo de mierda".

- María Galiana habla su papel en 'Cuéntame'.

- Zasca de Juan y Medio a una pareja.

- La mujer del pueblo se mete con su marido.

- Un espectador responde a la llamada de Ramón García y Gloria Santoro.

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