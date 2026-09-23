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¿Qué vídeo quieres que gane los ZASCAS de la semana?
¡Llega el momento de votar el ganador de los ZASCAS de la semana! 6 candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?
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El domingo votaremos ZASCAS. Estas son las opciones:
- Alberto Chicote, contra la cocina que parece "un pozo de mierda".
- María Galiana habla su papel en 'Cuéntame'.
- Zasca de Juan y Medio a una pareja.
- La mujer del pueblo se mete con su marido.
- Un espectador responde a la llamada de Ramón García y Gloria Santoro.
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