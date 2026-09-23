¿Qué vídeo quieres que gane los ZASCAS de la semana?

¿Qué vídeo quieres que gane el Zasca?

¡Llega el momento de votar el ganador de los ZASCAS de la semana! 6 candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?

Hombre con problemas de cadera

El sábado votaremos ZASCAS. Estas son las opciones:

- Iñaki López y Dani Mateo no paran de intercambiar 'zascas'.

- Leo Harlem carga contra el "rata" de Carlos de Inglaterra.

- Un hombre tiene problemas con su cadera.

- Zasca de Antonio Resines a Jesús Calleja.

- Achopatry, contra los grupos de WhatsApp del colegio.

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