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¿Qué vídeo quieres que gane los ZASCAS de la semana?
¡Llega el momento de votar el ganador de los ZASCAS de la semana! 6 candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?
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El sábado votaremos ZASCAS. Estas son las opciones:
- Iñaki López y Dani Mateo no paran de intercambiar 'zascas'.
- Leo Harlem carga contra el "rata" de Carlos de Inglaterra.
- Un hombre tiene problemas con su cadera.
- Zasca de Antonio Resines a Jesús Calleja.
- Achopatry, contra los grupos de WhatsApp del colegio.
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