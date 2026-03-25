¿Qué vídeo quieres que gane el Zasca de la semana?

¡Llega el momento de votar el mejor Zasca de la semana! Estos son los candidatos a ser elegidos como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?

El sábado votamos los Zascas. Estas son las opciones:

El Gran Wyoming a la subida del precio del gas.- En El intermedio: "El gas ha subido tanto que el coche más caro del mundo ya no es un Ferrari ni el Batmóvil... es el camión del butano".

Una votante arrepentida a Donald Trump.-

— Si pudieras decirle algo al presidente Trump y él te estuviera escuchando ahora mismo, ¿qué le dirías?

— Eres un montón de mierda inútil.

— ¿Y cuántas veces votaste por él?

— Tres veces. Fue culpa mía. Al parecer, soy idiota.

Martín Bianchi a Georgina y Cristiano: "Son tan cortos".- Después de que Georgina subiera stories en Cuelgamuros: "El otro día se hizo fotografías, ahí ella posando tan ceñida como siempre, en el Valle de Cuelgamuros. Sí, no se le ocurrió mejor sitio para hacer stories como influencer con setenta y pico millones de seguidores que en Cuelgamuros. Fue a misa allí y... yo me estoy preguntando si no se van a querer casar en Cuelgamuros. Pues espérate. Son tan cortos".

¡Vota por tu vídeo favorito!