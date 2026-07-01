¿Qué vídeo quieres que gane el IMBÉCIL DE LA TEMPORADA?

¡Llega el momento de votar el IMBÉCIL DE LA TEMPORADA! 12 candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?

El sábado votaremos EL IMBÉCIL DE LA TEMPORADA. Estas son las opciones:

CANGREJO: Un joven se acerca un enorme cangrejo a su pecho. Éste aprovecha para cerrar las pinzas y pellizcarle los pezones.

ESCALERAS MECÁNICAS: Un chico, con tal de hacer la gracia, se tira por la mediana de unas escaleras mecánicas, dejándose caer pendiente abajo. Sin embargo, como era de esperar, no sale bien, ya que el hombre se golpea con los resaltos de la escalera mecánica.

HORMIGAS: Un joven se coloca en su entrepierna una planta llena de hormigas y comienza a hablar a cámara. Las hormigas le muerden y eso hace que acabe el vídeo por los suelos.

PERSIANA: Dos jóvenes entran en un garaje con su moto. Uno de ellos no se agacha e impacta con su cabeza contra la persiana.

CAMA: Una mujer llega a su casa bastante perjudicada. Sube las escaleras con dificultad y se tira de plancha a la cama, pero está demasiado lejos del colchón y aterriza en el suelo.

BARRO: Un hombre que camina por el barro se quita las chanclas porque le cuesta caminar. Al hacerlo, resbala y acaba cayendo cuesta abajo.

PETARDO: Un hombre trata de lanzar un petardo en una boda. Cuando lo enciende, otro tipo lo coge con sus manos y le da la vuelta, de forma que cuando explota, lo deja totalmente chamuscado.

CUBOS: Dos chicos se lanzan de cabeza a la vez desde la encimera hacia unos cubos llenos de agua. Pero al tirarse, no controlan la caída y ambos se dan un buen golpe.

CORTINA: Tres jóvenes intentan salir de una tienda pasando por debajo de unas cortinas unidas con un nudo. Los dos primeros pasan por debajo, pero el tercero no la levanta y acaba con la cabeza pillada.

PISCINA: Después de hacer su alegre bailecito, un hombre intenta entrar a la piscina dando una voltereta apoyado en la escalera. No lo consigue y acaba dándose un golpe en la espalda con el borde de la piscina.

MATAMOSCAS: Estirado y aburrido, este hombre juguetea con su matamoscas, dando raquetazos al aire. Creyendo que era algo inofensivo para él, la toca con su mano y se pega un buen susto cuando le da una descarga.

SILLA: Este hombre decide hacer tres piruetas consecutivas, pero el mareo le juega una mala pasada. Empieza a tambalearse y, al perder el equilibrio, termina estampándose contra una silla plegable, rompiéndola por completo.

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