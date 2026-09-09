¿Qué vídeo quieres que gane EL IMBÉCIL DE LA SEMANA?

¡Llega el momento de votar el IMBÉCIL DE LA SEMANA! 10 candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?

El sábado votaremos EL IMBÉCIL DE LA SEMANA. Estas son las opciones:

COCHE: Un chico se levanta del suelo con los pantalones semi bajados. Se desequilibra en su intento y termina impactando con un coche que hay a pocos metros de él.

AMIGOS: Un chico intenta elevar, con sus propios brazos, a su mejor amigo. No calculan correctamente la pirueta y acaba cayendo, con la mala suerte de que impacta, de espaldas, contra una silla del salón.

PUENTE: Un chico se lanza desde lo alto de un puente a un río. Tiene tan mala suerte que en el momento del salto aparece por debajo del puente un barco y este cae dentro de él.

TELEVISIÓN: Un hombre está bailando en el salón de su casa. Cuando se viene arriba e intenta hacer una pirueta, golpea con su pie la televisión que tiene justo detrás, provocando que caiga al suelo y se rompa

MESA: Un chico está bailando sobre una mesa, mientras se agarra de un cable. De repente, se desequilibra y termina cayendo precipitadamente al suelo, provocando que de la lámpara salten chispas.

ESCALERAS: En Henan (China), una mujer sentada en una silla con ruedas permanece distraída con el móvil sin darse cuenta de que se desliza hacia unas escaleras. Cuando las ruedas llegan al borde, la silla cae hacia atrás y la mujer se precipita por los escalones. Varios testigos acuden rápidamente a ayudarla y, aunque queda muy asustada, no sufre heridas graves.

BOXEADOR: Un hombre enciende dos bengalas que disparan fuegos artificiales y luego se pone delante para golpearlos como un boxeador. No tiene demasiados buenos reflejos y todos le dan en el cuerpo.

MORTAL: En Brasil, un joven se sube a una papelera para luego hacer un mortal hacia atrás. Se olvida de dar el giro y eso hace que acabe con su espalda golpeando contra el suelo.

LENGUA: Un chico se acerca a su lengua una raqueta electrificada para matar moscas y mosquitos. La primera vez no le pasa nada pero decide subirse la potencia y sufre una descarga en la lengua, provocándole quemaduras.

ESCALERA: Un joven sube a una escalera apoyada a una columna. No está bien sujeta así que cuando llega arriba, la escalera cae.

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