¿Qué vídeo quieres que gane el imbécil de la semana?

¡Llega el momento de votar el imbécil de la semana! 10 candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?

El sábado votamos el imbécil de la semana. Estas son las opciones:

Cohete. Un hombre, agachado con el culo en pompa, se prepara para que su amigo le encienda un cohete que está apoyado dentro de su calzoncillo. Cuando este se enciende, las chispas le queman y el hombre cae de cara al suelo.

Silla. Dos hombres están comiendo sentados en una mesa al lado del río. Uno de ellos pierde el equilibrio y, en su caída hacia atrás, arrastra a su amigo agarrándole del pelo.

Mesa. Un chico corre para lanzarse sobre una mesa. No calcula correctamente el impulso y cae directamente contra el suelo.

Escaleras. Un grupo de amigos sostiene una larga escalera con uno de ellos subido a lo alto. Cuando el chico empieza a bajar de cara, resbala y va directo al suelo.

Buzo. Una mujer, en el gimnasio, corre en la cinta vestida de buzo, con aletas y gafas de bucear. No puede mantener el equilibrio y cae precipitadamente.

Cubo. Un joven se sube a una barra para saltar dentro de un cubo de basura. Lo consigue, pero el cubo tiene ruedas, se va para atrás y él se pega un morrazo.

Encendedor. Este chico se enciende la parte de la entrepierna del pantalón con un encendedor. Pero en lugar de apagar las llamas, el fuego va a más y tiene que acabar en calzoncillos para no quemarse.

Carrera. Un chico y una chica se retan a correr en un pasillo. Ella frena cuando ve delante una puerta de cristal, pero el chico no se da cuenta y se estampa contra ella.

Michael Jackson. Durante una exhibición de Michael Jackson, un hombre del público intenta dar un mortal hacia atrás impulsándose con una silla. No calcula correctamente y cae al suelo de cabeza.

Estantería. Este chico se sube a lo alto de la estantería de su habitación. Desde el primer momento, el mueble se mueve inestable por el peso hasta que cae, momento en el que el hombre se da un terrible golpe en la espalda.

¡Vota por tu vídeo favorito!