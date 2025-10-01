¿Qué vídeo quieres que gane el IMBÉCIL DE LA SEMANA?

¡Llega el momento de votar el IMBÉCIL DE LA SEMANA! 10 candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?

El sábado votaremos EL IMBÉCIL DE LA SEMANA. Estas son las opciones:

Persiana. En medio de la lluvia, un joven cruza la calle dando saltitos para no mojarse. Cuando luego intenta entrar a un local, no se da cuenta de que la persiana está medio bajada e impacta contra ella.

Laboratorio. En este laboratorio, un chico aburrido en su jornada laboral se graba subiéndose a una estantería con ruedas. Al intentar desplazarse, la estantería se desequilibra y él cae al suelo.

Vueltas. Unas amigas se divierten viendo como una de ellas da vueltas sobre una mesa. Cuando intenta salir por la ventana, va tan mareada que no atina a poner el pie y se estrella.

Basura. En esta calle de China, un hombre se quiere esconder en el interior de un cubo de basura para dar un susto a alguien. Pero al levantar la tapa se desequilibra por el peso y cae de espaldas.

Puerta. En un intento de impresionar a sus amigos, este chico corre hacia la puerta, se lanza y se intenta pegar como una lagartija de lado, pero se da un golpe y cae al suelo.

Rastrillo. Un hombre salta sobre un rastrillo en los pasillos de una tienda. Pero, obviamente, al colocar su peso, el mango se levanta del suelo y le golpea fuerte en la cabeza.

Spiderman. Un Spiderman de andar por casa trata de subirse a una litera trepando por la pared. Pese a sus superpoderes, el salto no es suficientemente potente y cae al suelo antes de alcanzar la cama de arriba.

Mesas. El juego de bar de estos chicos acaba en tortazo cuando uno de ellos se lanza en plancha sobre unas mesas. Uno de sus amigos aparta una en el último momento y hace que se lleve un tremendo golpe en la cara.

Frutería. En esta frutería, un hombre trata de coger una bolsa de plástico. Mientras con una mano estira, con la otra aguanta el dispensador, que al retirar la mano rebota y le da un golpe en la cara.

Tirolina. Este chico se lanza ilusionado por una tirolina, pero está tan pendiente de saludar a cámara que no ve que tiene un tronco delante y el viaje acaba cuando se deja sus partes contra él.