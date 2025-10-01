¿Qué vídeo quieres que gane el Arusotros de la semana?

¡Llega el momento de votar el Arusotros de la semana! 10 candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?

Esta sábado votamos los Arusotros. Esta son las opciones:

Niña, ¿cómo te llaman?.- La madre de esta niña le pregunta cómo la llaman en cada situación. La niña va contando cómo la llaman sus amigas, luego cómo la llama la familia y, por último, imita a la perfección cómo la llama su madre cuando se enfada.

Barbacoa. Deja el móvil en la barbacoa.- Un hombre habla por teléfono mientras hace una barbacoa. Pero al colgar, deja el móvil en la barbacoa provocando que estalle en llamas. Como solución, coge el móvil con una espátula y lo lanza al sofá, prendiéndole fuego también.

Conductor. El conductor abandona el coche y luego vuelve.- En Rusia, un conductor baja de su coche y abandona a sus pasajeros con el coche en marcha. Tras unos segundos de incertidumbre, el hombre vuelve a subirse y deja a todos tranquilos.

Tigre. Un hombre se está bañando y ve un tigre por la ventana.- Lo que iba a ser un baño tranquilo para un hombre de la India se convirtió en un momento de terror cuando un tigre asomó como si nada por la ventana, mirándole fijamente.

Dentista. La niña trepa a la pared para huir del dentista.- En esta consulta del dentista, una niña no duda en trepar a la pared en un intento de evitar las manos del doctor. Los profesionales, atónitos, no encuentran la manera de hacerla desistir de su huida.

Hombre lobo. Se olvida de quitar el filtro de hombre lobo.- Un hombre graba su rutina en el gimnasio. El problema es que, al hacerlo, se olvida de quitar el filtro de lobo que tenía puesto.

Confeti. Sensacional lanzamiento de confeti.- Una bailarina quiere lanzar confeti durante una fiesta con un cañón. Sin embargo, lo ha cogido al revés y todo el confeti le ha ido a la cara.

Ladrón. Ladrón argentino se queda atrapado en la valla.- Un ladrón ha sido pillado cuando se queda atrapado en la valla de la casa a la que pretendía robar. Al intentar huir, se le queda el pantalón enganchado con uno de los pinchos de la valla exterior sin poder moverse.

Marido. Saca a su marido del partido.- Surrealista lo que hemos presenciado en un partido de baloncesto en Honduras. La mujer de uno de los jugadores ha irrumpido en la pista con un bate para sacar a su pareja del encuentro y mandarlo de vuelta a casa, ya que el hombre se había ido sin avisarla.

Moto. Mandahue... intentar subirse así a la moto.- Este hombre, en aparente estado de ebriedad, intenta subir a la moto pero le es imposible. Levanta la pierna, tropieza y cae al suelo. Finalmente, tras varios intentos, lo consigue con mucho esfuerzo.

¡Vota por tu vídeo favorito!