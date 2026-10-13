¿Qué vídeo quieres que gane el Arusoros de la semana?

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¡Llega el momento de votar el ARUSOROS de la semana! Diez candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?

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El domingo votaremos ARUSOROS. Estas son las opciones:

Hay que estar muy seguro de con quién discutes.- Una discusión de tráfico sube de tono cuando un joven se acerca a otro coche para enfrentarse al conductor. Pero el hombre sale del vehículo y, por la diferencia de tamaño, la situación cambia en cuestión de segundos: lo agarra, lo levanta y lo mete dentro del coche. Una diferencia de tamaño que se hace notar.

Al novio se le rompen los pantalones.- Un novio es lanzado al aire por sus amigos en pleno banquete. Cuando está en el aire, abre las piernas y se le rompen los pantalones por la zona de la entrepierna.

Estamos ante el mejor lanzamiento de penalti visto en mucho tiempo.- El tipo que tenemos en imagen va decidido a lanzar un penalti pero cae antes de darle al balón y al final ni roza el esférico.

El trineo arrolla a la reportera.- Un insólito momento se vivió durante una entrevista a estudiantes que se encontraban esquiando en Bariloche. Mientras la periodista entrevistaba a uno de los jóvenes, otro estudiante descendía por la nieve a bordo de un trineo y perdió el control.El joven terminó impactando contra las piernas de la cronista, que cayó al suelo junto al estudiante.

Mandahué... el pasatiempos del abuelo.- Han pillado a un hombre mayor mirando porno en su teléfono mientras esperaba sentado a la mesa de un restaurante. Su mujer, por cierto, estaba comiendo frente a él.

Magnífica llegada con la moto acuática.- Un hombre circula en moto acuática cuando calcula mal el recorrido y acaba chocando. El impacto hace que salga despedido y caiga directamente a tierra. Al caer, parece hacerse daño en un hombro y permanece unos segundos sentado cerca del choque.

Mandahué... que la rata se aferre al árbol para no mojarse.- Una rata se encuentra subida a un árbol mientras llueve intensamente. El animal se aferra con fuerza al tronco y permanece completamente pegado a él, intentando protegerse del agua y evitar mojarse. La rata tiene claro que no se mueve del árbol bajo ningún concepto.

Mandahué... que la barrera del párking le baje de golpe sobre el casco.- En un parking, un motorista recibe un golpe de la barrera justo cuando está saliendo y el mecanismo acaba llevándose su casco al levantarse. El hombre vuelve para buscarlo y, mientras está distraído, la barrera vuelve a bajar y le golpea otra vez. Esta vez, eso sí, ya no lleva el casco puesto.

Mandahué... cepillarse la nariz y después los dientes con el mismo cepillo.- Un hombre ha protagonizado una peculiar rutina de aseo ante la cámara. Primero se ha frotado la nariz con un cepillo de dientes y después ha utilizado el mismo cepillo para limpiarse la boca. La grabación ha mostrado toda la secuencia, con abundante espuma alrededor de la nariz y los labios.

Entrada triunfal de Mario Bros.- Esta es la 'apoteósica' entrada de Mario Bros en el escenario de un show en Retalhuleu (Guatemala). El personaje va tan rápido y decidido que no ve el final y cae estrepitosamente al suelo.

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