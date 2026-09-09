¿Qué vídeo quieres que gane el Arusoros de la semana?

¡Llega el momento de votar el ARUSOROS de la semana! Diez candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?

El domingo votaremos ARUSOROS. Estas son las opciones:

No poder parar de resbalar.- Un repartidor entra dentro de la recepción de un hotel. Sin embargo, no se percata de la piscina decorativa de la entrada, y cae en ella. Tras un pequeño chapuzón, sale de ahí empapado, y vuelve a resbalar, cayendo hacia el suelo. Rápidamente, un hombre corre a su ayuda. Cuando parece ir todo con aparente normalidad, el hombre está a punto de volver a resbalar de nuevo, pero consigue mantener el control y entregar su paquete.

La serenata no te gusta.- Un hombre organiza una serenata con mariachis bajo la ventana de su prometida para sorprenderla, pero el momento romántico acaba de forma inesperada. Mientras interpreta la canción, un vecino arroja un cubo de agua desde una ventana y lo empapa por completo. A pesar del chapuzón, el músico intenta continuar con la serenata mientras el novio, entre risas y sorpresa, sigue con los globos y las flores.

Los adultos no consiguen detener a un niño en buggy.- Una excursión familiar en Mongolia Interior, en China, está a punto de terminar en tragedia cuando un boogie en el que viajan dos niños pequeños pierde repentinamente el control y comienza a desplazarse a gran velocidad por una zona de campo abierto. Las imágenes muestran a los padres corriendo desesperadamente detrás del vehículo para intentar detenerlo. En un momento dado, el padre incluso es arrastrado mientras trata de hacerse con el control del boguie. Finalmente, consiguen detener el vehículo y los cuatro miembros de la familia salen ilesos, sin heridas graves.

El padre despistado tira a su hijo al suelo.- En China, un padre que lleva a su hijo en brazos acaba soltándolo de forma repentina y el niño cae directamente al suelo. El hombre camina con el pequeño en brazos y, en un momento dado, hace un movimiento brusco y lo deja caer. El menor queda tendido en el suelo mientras la madre reacciona ante lo ocurrido y coge al pequeño.

Mamá prueba su nueva moto.- En Argentina, una mujer prueba la moto nueva de su hijo y termina dentro de la piscina. La madre se sube a la moto en el patio de casa para probarla, pero al acelerar pierde el control del vehículo y se dirige directamente hacia la piscina. En cuestión de segundos, la mujer no consigue frenar ni cambiar la trayectoria y acaba entrando con la moto en el agua

Peligro: Yaya Furius en triciclo.- En China, una mujer mayor que circula en un triciclo está a punto de ser atropellada. Tras esquivar el vehículo, se queda agarrada al manillar, pero mantiene accionado el acelerador, por lo que el triciclo continúa girando sin parar.

Una señora cae de la embarcación.- Una mujer cae al agua desde una embarcación después de que el hombre que la conduce navegue a gran velocidad. La mujer se encuentra a bordo junto al conductor cuando, al aumentar la velocidad, pierde el equilibrio y sale despedida de la embarcación. La mujer termina cayendo al agua mientras el hombre continúa avanzando.

Evita que el anciano caiga del autobús en marcha.- Este es el angustioso momento en que un anciano que acaba de subir a un bus en Kannur (India) cae de espaldas cuando el vehículo arranca. Afortunadamente, otro pasajero que ve lo que ocurre se lanza sobre él y lo sostiene, evitando que el hombre acabe sobre el asfalto.

Confunden a una jugadora del Barça femenina con Rapinha.- Esto es lo mejor de hoy en el mundo del deporte. A la salida de la ciudad deportiva del Barça una aficionada le reclama a Raphinha que no se pare a firmar autógrafos pero resulta que es Kerolin, jugadora del equipo femenino.

Problemas con la ametralladora en un entrenamiento militar.- El entrenamiento de un pelotón del ejército ruso con una ametralladora ha salido mal. Estaban utilizando para los ejercicios en tierra una ametralladora rotativa YakB-12.7, originalmente construida para helicópteros. El soldado no ha podido controlarla y ha salido despedida por la fuerza centrífuga. Y casi se carga a sus compañeros. Por fortuna, ha quedado sólo en un susto.

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