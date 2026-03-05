¿Qué vídeo quieres que gane el ARUSOROS de la semana?

¡Llega el momento de votar el ARUSOROS de la semana! 10 candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?

El domingo votaremos ARUSOROS. Estas son las opciones:

PERROS: Estos dos amigos se colocan delante de la tele moviendo el culo y las colas como si copiaran la danza del vientre de la chica que ven en la tele. Cuando de repente les apagan la tele, el chihuahua se enfada y empieza a mirar a su dueño para que la encienda de nuevo.

PEDICURA: En los Estados Unidos, este salón de pedicura ha decidido colocar una máquina de karaoke. El dueño, mientras se te secan las uñas, te ameniza la estancia interpretando las canciones que salen en pantalla.

ARTISTA: Durante una actuación, una mujer se lanza hacia el público esperando que la sujeten. Aunque hay alrededor de diez hombres intentando atraparla, no logran detener su caída y termina golpeándose directamente contra el suelo de cara. El momento genera sorpresa, risas y tensión entre los presentes, que no pueden evitar observar cómo la caída ocurre pese a los intentos de protección.

BOLERA: El tipo que tenemos en imagen va pegando saltitos mirando a cámara antes de lanzar. El problema es que en el momento clave se acaba torciendo el tobillo izquierdo y no llega ni a tirar la bola.

PARQUE: En la India han abierto un parque acuático que no tiene agua en las piscinas. Tu te puedes lanzar por los toboganes con la esperanza de que las colchonetas que hay abajo amortigüen tu caída.

FISIO: Ha sucedido en la copa de Perú celebrada en Tocache. El portero del equipo que viste de rojo se lesiona. Entra rápidamente un fisio para atenderle pero le da un tirón al salir entrar corriendo al terreno de juego. Al final tienen que atender más al fisio que al portero ya que se lo acaban llevando en camilla.

PETARDOS: A este hombre le han puesto una traca de petardos debajo de la silla del bar donde está sentado. Cuando no se lo espera, se lo encienden y del susto empieza a dar saltos ya moverse sin saber qué hacer en vez de levantarse y correr.

CONDUCTOR: Un conductor olvida accionar el freno de mano de su camión y el vehículo empieza a avanzar sin control. Al darse cuenta, el hombre sale corriendo detrás, intentando alcanzarlo. En su intento por detenerlo, tropieza y se cae hasta en tres ocasiones, mientras el camión sigue desplazándose. La escena genera tensión al ver cómo el vehículo continúa su marcha sin conductor al volante. Finalmente, un joven interviene y logra frenar el camión, sujetándolo y ganando tiempo hasta que el conductor consigue ponerse en pie y recuperar el control. Afortunadamente, el incidente no deja heridos y todo queda en un gran susto.

TAXISTA: Este hombre empieza a trabajar como taxista tras haber trabajado durante una década en una funeraria. Acostumbrado a jornadas silenciosas y a trasladar féretros, el cambio no solo representa un nuevo empleo, sino también una transformación importante en su rutina diaria. Tanto es así que, cuando una pasajera le toca, el hombre se asusta. Entre nervios y emoción, reconoce que no está acostumbrado a tener acompañantes (vivos) durante el trayecto, reflejando lo significativo que resulta para él este nuevo comienzo.

ABUELO: Frente a su casa, un anciano es emboscado por un perro de gran tamaño. En el momento de la confrontación, el hombre golpea al perro con su chaqueta y logra sujetarlo con las manos hasta lanzarlo lejos, deteniendo la agresión de manera sorprendente. Los usuarios que ven el video reaccionan asombrados, impresionados por la fuerza y rapidez con que el anciano se defiende frente al ataque. La escena genera mezcla de tensión y admiración, recordando que incluso situaciones peligrosas pueden resolverse con reflejos y determinación.