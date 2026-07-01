¿Qué vídeo quieres que gane el Arusoro de la temporada?

¡Llega el momento de votar el Arusoro de la temporada! 12 candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?

Estas son las opciones:

NIÑA. LA NIÑA DICE QUE ESTÁ EMBARAZADA PARA NO IR AL COLEGIO.- Una niña intenta convencer a su madre por todos los medios de que la deje quedarse en casa para no ir al colegio. La pequeña empieza enumerando todo tipo de excusas, desde que le duele un dedo hasta que le ha picado un mosquito, pero la madre se mantiene firme y le ordena que se beba el chocolate rápido que hay que ir a la escuela. Es entonces cuando la niña lanza su último recurso y asegura que está embarazada, por lo que su madre no puede evitar reír ante la sorprendente declaración de la pequeña.

ROBOT. UN ROBOT INTENTA IMITAR EL BAILE DE MICHAEL JACKSON Y ACABA POR LOS SUELOS.- Este es el momento en que un robot humanoide intenta imitar los pasos de baile de Michael Jackson al ritmo de Billie Jean. A pesar de que empieza su particular coreografía correctamente, el robot se tropieza en dos ocasiones. Aunque al principio consigue remontar, finalmente se queda sin energía y acaba por los suelos tras tropezar con unos escalones.

DENTADURAS. LOS ABUELOS Y LAS DENTADURAS POSTIZAS.- Dos ancianos bailan al ritmo de la música juntos, mientras también juegan con su dentadura postiza, sacándola y moviéndola de forma divertida. Con humor y alegría, ambos juegan con la dentadura delante de los allí presentes.

TABURETE. SE QUEDA ATRAPADO EN EL TABURETE.- Este es el angustioso y a la vez surrealista momento en que un hombre se queda atrapado en un taburete. El asiento tiene un agujero justo en la zona central y, al intentar levantarse, se le quedan los testículos encajados. El hombre con signos claros de dolor, hace gestos para que sus amigos lo intenten ayudar a desencajarlos. Rápidamente, uno de ellos le da un golpe con un ladrillo y el chico consigue ponerse de pie correctamente.

DERRUMBE. SE DERRUMBA LA CASA MIENTRAS LA SEÑORA ESTÁ EN EL BAÑO.- En China, una mujer se encuentra en el baño de su vivienda cuando, de forma repentina, parte de la estructura de la casa se derrumba sobre ella. Las imágenes muestran cómo los escombros caen desde el techo y la golpean en la cabeza.

CURANDERO. UN CURANDERO SANA CON JUGUETES INFANTILES.- En Malasia, un hombre, que dice ser “curandero”, atiende a una paciente utilizando unas pistolas de juguete como herramientas para el procedimiento de sanación, algo bastante peculiar y cero efectivo. No sirven absolutamente para nada.

CANTANTE. CANTANTE CAE CUANDO CANTA “POR QUÉ TE FUISTE".- En Bolivia, un cantante sufre una aparatosa caída en pleno concierto mientras interpreta una canción de Juan Gabriel. El artista está completamente concentrado en su actuación y, al darse la vuelta sobre el escenario, no se da cuenta de que tiene un altavoz justo detrás. Tropieza con él y cae al suelo de forma inesperada.

EXCURSIÓN. LA EXCURSIÓN EN BOTE NO LLEGA A EMPEZAR.- Una mujer intenta subir a un bote, pero, en el momento, se produce un desequilibrio que acaba provocando un accidente. En cuestión de segundos, la embarcación se inclina y la mujer no consigue apoyarse correctamente, cayendo al agua antes de poder sentarse o colocarse dentro del bote.

TERRAZA. TERRACEO FATÍDICO.- Tres clientes están degustando un refresco en una curiosa terraza VIP. Primero tienen que soportar que un antipático basurero les tire todo el polvo encima. Como veis no tiene recogedor. Y por si fuera poco, un coche si control colisiona y les lanza un cargado contenedor de basura encima.

GLOBO. UN GLOBO ATERRIZA EN EL PATIO DE UNA CASA.- En Estados Unidos, en la ciudad de Temecula, un globo aerostático con 13 personas a bordo aterriza inesperadamente en el patio de una casa. El propietario de la casa, Hunter Perrin, se encuentra viendo la televisión cuando un vecino llama a su puerta para avisarle de lo que ocurre. Al salir al exterior junto a su esposa, Jenna, descubren que la cesta del globo ha aterrizado directamente dentro de su patio trasero con todos los pasajeros a bordo. Todo ocurre cuando el piloto realiza un aterrizaje de emergencia al detectar que el viento disminuye y que no dispone de suficiente combustible para mantener el vuelo. El globo desciende de forma controlada y consigue posarse sin chocar con ningún objeto, lo que evita daños materiales y lesiones. Los 13 ocupantes del globo describen la experiencia como impactante pero segura, destacando la pericia del piloto. Inmediatamente, los vecinos se acercan posteriormente a observar la escena inusual mientras las autoridades y el propio piloto gestionan la situación.

PARAPENTE. UN PARAPENTE A MOTOR ATROPELLA A TRES PERSONAS EN UNA PLAYA.- En Turquía, un parapentista a motor ha perdido el control durante el despegue en un playa y ha embestido a dos personas en la orilla. Los tres acabaron con lesiones leves.

PROFETA. EL SUPUESTO PROFETA QUIERE ABRIR EL MAR.- Un supuesto profeta intenta recrear una escena similar a la de Moisés abriendo el mar, tal y como aparece en la Biblia. En las imágenes vemos como el hombre se coloca frente al agua mientras levanta las manos y realiza gestos como si intentara separar el mar ante las personas que lo observan alrededor. Sin embargo, el supuesto milagro no ocurre y la situación termina de forma inesperada cuando la corriente y las olas obligan al profeta a retroceder e intentar salir corriendo, para no ser arrastrado por el agua.

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