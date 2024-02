Laura y Alberto Caballero triunfaron hace un año con su primera serie para Netflix. 'Machos alfa' presentaba la crisis de masculinidad de cuatro amigos cuarentones perdidos en medio de la cuarta ola feminista mientras decían adiós a sus privilegios. Con títulos como 'La que se avecina', 'Aquí no hay quién viva' o 'El pueblo', los hermanos Caballero han demostrado que saben cómo hacer reír sacando comedia de las situaciones más habituales del día a día y se han lanzado a traspasar fronteras de mano de la plataforma. Después del éxito, vuelven con una segunda temporada y están preparando la tercera. "Todo el proceso desde la primera reunión con Netflix ha sido tan bonito que encima la acogida del público de todas partes me parece como surrealista", afirma Laura Caballero durante la entrevista de presentación de los nuevos capítulos.

La segunda temporada vuelve a contar con Fernando Gil como Pedro, Raúl Tejón como Raúl, Gorka Otxoa como Sebas y Fele Martínez como Luis. María Hervás repite como Daniela, Kira Miró como Luz, Raquel Guerrero como Esther y Paula Gallego como Álex. Tras la deconstrucción de los chicos en la primera entrega, ahora los protagonistas se creen más preparados para los nuevos tiempos y para ejercer una masculinidad alejada del patriarcado y de la toxicidad. El problema es que la teoría está muy bien, pero la práctica no va a ser tan fácil ni para ellos, ni para ellas. "Ni los modernos son tan modernos, ni los clásicos son tan clásicos, ni los machirulos tan machirulos. Todos tenemos una gama de grises como ser humano que se transmite también en la serie. Todos atraviesan y se abren a nuevas maneras de comunicación pero el cambio nunca es fácil", explica Kira Miro sobre la nueva temporada. En los nuevos capítulos se suman además nuevos nombres como Carlos Areces, Adriana Torrebejano, Cayetana Guillén Cuervo, Itziar Castro y Juanjo Puigcorbé, entre muchos otros.

El reparto también nos cuenta cómo han vivido el triunfo de la serie dentro y fuera de España. Entre bromas de sus compañeros, Raúl Tejón asegura que ha recibido mensajes en Instagram "de actores americanos". Gorka Otxoa contaba que cuando se estrenó la serie él estaba en Panamá: "Me empezó a conocer la gente por la calle", afirma. "Esperábamos que tuviera repercusión porque ya al leer los guiones decías es la leche", nos cuenta Fernando Gil y su compañero Gorka Otxoa apunta que "el boca-oreja ha funcionado de forma loquísima". La serie se lanzó el 30 de diciembre de 2022 y la primera semana de enero ya estaba escalando puestos en los rankings de la plataforma. "Estuvimos en las conversaciones de las celebraciones de Reyes", dice Otxoa. En la primera semana ya era la serie más vista en España y la octava del top 10 de series de habla no inglesa, en el que se mantuvo durante tres semanas.

Las actrices y los actores han sido testigos también del efecto de la serie en el público. "Es increíble la capacidad de la ficción para movilizar o para hacer reflexionar y pensar", afirma con asombro Gorka Otxoa, el actor que da vida Sebas, el más concienciado de los amigos que aún así no va a dejar de "meterse en jardines". Raúl Tejón cuenta que incluso ha recibido alguna reclamación y que le han dicho: "Por tu culpa mi mujer me ha dicho de abrir la pareja". A Kira Miró, su expareja Luz en la serie, a la que vamos a ver con más inseguridades en los nuevos capítulos también le han llegado ese tipo de mensajes: "Me han escrito muchas parejas a las que les he abierto un gran melón, porque él quiere abrir la pareja o ella quiere abrirla". Incluso hay quien ha ido más allá: "Incluso me han invitado alguna a unirme, no te creas, aquí por pedir…". También Paula Gallego ha notado el efecto de su personaje. Ella da vida a Paula, la única que parece entenderlo todo porque pertenece a otra generación. "Como Álex es muy liberal, me han escrito chicas que a raíz de la serie se han atrevido a decirle a sus padres que les gustan las chicas".

Los nuevos capítulos buscan seguir abriendo conversaciones sobre igualdad, parejas abiertas, Tinder, pero se adentra además en temas como el acoso sexual o el consentimiento. Siguiendo con la afirmación de Gorka Otxoa, Fele Martínez señala "el maravilloso poder de la comedia para hablar de temas muy serios". Tan serio como que recientemente una encuesta del CIS reveló que el 44,1% de los hombres opina que la igualdad ha ido demasiado lejos y que ahora son ellos los discriminados. Una opinión que comparte un 32,5% de las mujeres. "Hay que tener mucho morro", dice Alberto Caballero. "Es que son un 44% de hombres diciendo, no ya que se haya logrado una equidad, sino que os habéis pasado y ahora somos nosotros los que estamos totalmente jodidos", confirma admirado por lo bizarro de la situación. Y confirma: "Todo esto es muy comediable". Para Laura Caballero, lo preocupante de ese porcentaje "es que realmente lo vean como una amenaza". Lo que está claro es que van a tener contenido para muchas temporadas. "Esto ya está en marcha, el reactor nuclear ya está en funcionamiento y no se apaga y por eso lo divertido va a ser todas las tonterías que van a ir surgiendo y de que nos van a dar mucho material, porque vamos a hacer crónica de ella claro", coinciden los dos.

Efectivamente, la comedia tiene ese poder real, que también es complicado de manejar porque se corre el riesgo de frivolizar. Y no sería la primera vez que sucede con una serie de Netflix. Pasó por ejemplo con 'Sky Rojo', una serie a la que se acusó de banalizar la violencia y la explotación sexual de las mujeres.Y el éxito de 'Machos alfa' no quita para que también se hayan alzado voces criticas. En la segunda temporada, de hecho, hay una escena que funciona como respuesta o justificación hacia las críticas en la que Pedro (Fernando Gil) en su nuevo trabajo presenta un proyecto para una nueva serie que se llama 'Machos alfa'. El juego televisivo abre un debate entre las guionistas feministas de su equipo entre las que además hay que destacar el papel de la tristemente fallecida Itziar Castro. Sin embargo, al preguntarle a los creadores que a quién ha molestado más su serie, lo tienen claro: "A la machosfera, pura y dura", dice Alberto Caballero sin dudar. "Del sector puramente progresista, feminista no ha habido nadie que se haya sentido ofendido", continúa.

"Por esa parte de los señoros, sí nos han dicho que vaya panfleto…y eso me resulta muy divertido", afirma el cocreador porque cree que "la serie está haciendo cierto efecto". "Realmente nosotros no nos hemos posicionado, lo que sí hacemos es contar una serie de cosas que están sucediendo y le sacamos comedia", explica. Y termina dejando las conclusiones en manos del público.