En junio de 2022 se estrenaba en Amazon Prime Video la primera temporada de 'El verano en que me enamoré', una comedia romántica adolescente que no ha pasado desapercibida para la crítica —los usuarios de IMDB le dan una puntuación de 7,4—, y a mediados de julio de 2023, llegaba la segunda temporada. Antes incluso de que termine esta segunda, Amazon ya ha confirmado que tendrá tercera temporada, aunque no comenzará a producirse hasta que se resuelvan las negociaciones con los sindicatos de guionistas, actores y actrices de Hollywood, en huelga desde el pasado 14 de julio.

Basada en la trilogía homónima, escrita por Jenny Han, la serie continuará después de una segunda temporada que se ha colado en el 'top10' de las temporadas más vistas de cualquier serie en la plataforma de 'streaming 'de Amazon: recién estrenada el día que estalló la huelga, 'El verano en que me enamoré' duplicó en la segunda temporada la audiencia de la primera en solo los tres primeros días.

La tercera temporada de la serie, que estará disponible también en Amazon Prime Video, constará de 10 episodios con nuevas historias de amor y amistad y también nuevos personajes, aunque Amazon no ha revelado aún nueva información al respecto. "Estamos encantados de ver la pasión de los fans de 'El verano en que me enamoré', que han convertido los 'viernes de verano' [los episodios de la serie salen cada viernes] en todo un fenómeno de entretenimiento", ha señalado el director de televisión de Amazon y MGM Studios, Vernon Sanders.

"Esta serie, encantadora y profundamente sentida, ha demostrado la amplitud de nuestra base de clientes, atrayendo a un conjunto de espectadores jóvenes y diferentes", ha explicado Sanders, quien ha definido a Jenny Han, autora de los libros y creadora de la serie, como una "talentosa narradora" cuyos seguidores no han hecho más que pedir que la tercera de sus obras escritas saltara a la pequeña pantalla. "Hoy estamos emocionados de compartir la noticia de que hay mucho más verano que esperar", ha añadido.

La tercera temporada, tras la huelga de Hollywood

La tercera temporada de 'El verano en que me enamoré' recibió la luz verde oficialmente antes de su estreno y, por lo tanto, antes de que comenzaran las huelgas del Sindicato de Guionistas de Estados Unidos (SGA) y del Sindicato de Actores de Cine-Federación Estadounidense de Artistas de Radio y Televisión (SAG-AFTRA), por lo que habrá que esperar hasta que "se resuelvan las negociaciones laborales" para que comience la producción.

Esta tercera temporada estará dirigida por la propia Jenny Han y Sarah Kucserka, quienes además serán productoras ejecutivas de la mano de Karen Rosenfelt. Hope Hartman, Mads Hansen y Paul Lee por la parte de wiip, que participa en la producción de la serie original de Prime.

'El verano en que me enamoré' se presenta como un drama multigeneracional, que gira en torno a un triángulo amoroso compuesto por una joven y dos hermanos, pero también en torno a la relación, constantemente en movimiento, de madres e hijos, el poder de la amistad y, por supuesto, la magia de los veranos perfectos. Está disponible en Amazon Prime Video, la primera temporada completa y la segunda, con un episodio nuevo cada semana, hasta el viernes 18 de agosto, cuando estará completa.