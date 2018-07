Marty se molesta al ver a Cohle en su casa: "Yo soy el que corta mi césped"

TRUE DETECTIVE | CAPÍTULO 3

Maggie cada vez se encuentra mejor con el compañero de su marido, Cohle, tanto que le invita a un té al traerle a Marty la máquina de cortar césped e, incluso, arreglar de paso su jardín. Cuando Marty llega a casa y ve en el salón a su mujer, sus hijas y a Cohle, parece no gustarle nada la escena. Así, una vez se va su compañero, Hart decide acompañarle: "¿Qué coño te crees? En mi casa, cuando no estoy" - "¿Qué crees que haría aquí cuando no estás, Marty?", contesta Cohle.