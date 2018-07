La resurrección de Joe Carroll va a llegar

LASEXTA ESTRENA LA SEGUNDA TEMPORADA DE THE FOLLOWING

El lunes 21 de julio, laSexta estrena la segunda temporada de The Following. Un año después de la caza del asesino en serie Joe Carroll, Ryan Hardy parece haber recuperado las riendas de su vida. Aunque en el fondo, su obsesión con Carroll sigue creciendo... No te pierdas esta noche a las 22:30 horas la emisión de los dos primeros capítulos de la segunda temporada.