Gerry McDonell, estibador, fue la persona que vio a Antonio Anglés bajar del 'City of Plymouth' en el puerto de Dublín. El hombre habla por primera vez en 'Antonio Anglés: Historia de una fuga', y cuenta cómo ocurrió todo, hace 31 años: "Yo estaba en el puerto, a punto de irme a casa, pero me dijeron que volviera, que había un polizón, y tenía que echar un vistazo en el muelle; la Policía iba a detenerlo, por lo que fui", recuerda, a lo que añade que vio cómo "un hombre salió por la proa cuando los agentes estaban subiendo al barco"

En ese momento, según cuenta, "fue cuando el hombre también pasó por encima de la baranda a la parte de atrás y se marchó por el camino". "No es un tramo largo. Serán seis metros hasta los contenedores. Caminaba normal, como si nada, sin prisa No miraba alrededor, no tenía miedo. Ni siquiera me miró y por ahí se fue, entre los contenedores", expresa. Esta martes, a partir de las 22:30 horas, puedes ver en laSexta el testimonio completo de Gerry McDonell en el tercer episodio de 'Anglés: Historia de una fuga'.