Si hay alguna serie que se nos viene a la mente cuando nos preguntan "¿qué series son las más importantes de Netflix?", sin duda, una de ellas es 'Stranger Things'. La mezcla de terror, ciencia-ficción y fantasía protagonizada por la pandilla de adolescentes más entrañable de la plataforma y sumada a esa nostalgia por todo lo que huele y sabe a los años 80, dio como resultado una ficción que desde el primer episodio atrapó a millones de personas. Sólo la tercera temporada acumuló 40,7 millones de cuentas familiares en sus primeros cuatro días en el servicio. Más que cualquier otra película o serie de Netflix en ese período, y 64 millones de hogares en sus primeras cuatro semanas.

Desde su estreno en 2016 la pandilla ha crecido mucho y cada una de las 3 temporadas estrenadas hasta ahora han supuesto un acontecimiento para la plataforma. La tercera terminó en un 2019 que nos parece muy lejano. Casi la prehistoria. La pandemia que nos ha tocado vivir a todos ha retorcido nuestra percepción del tiempo y también ha provocado el retraso del estreno de la 4ª temporada de la serie. 3 años de lapso para una ficción como esta es mucho tiempo. Significa esperar mucho. Demasiado.

¿Qué esperar de esta 4ª temporada?

Netflix acaba de publicar el primer adelanto con el que realmente nos podemos hacer una pequeña idea de a qué les va a tocar hacer frente esta vez. La plataforma de la gran 'N' carmesí no está dispuesta a revelar más de la cuenta pero sí que nos han confirmado que han pasado seis meses desde la batalla en el centro comercial Starcourt, que supuso el clímax de la 3ª temporada y que trajo el terror y la destrucción a Hawkins. Lograron contener y derrotar el mal pero les ha tocado pagar un precio muy alto. Para empezar, la supuesta muerte de Hopper que se sacrificó por ellos (aunque todos suponíamos que no era su final y fue la propia Netflix la que nos lo confirmó con el primer teaser de esta temporada lanzado el año pasado).

Ahora está prisionero en un campo de trabajo de Siberia y habrá que ver cómo vuelve a reunirse con una pandilla que sigue afrontando las secuelas de la pasada temporada. Nuestro grupo de amigos está separado por primera vez y tiene que enfrentarse a las complejidades del instituto, lo que no les pone las cosas nada fáciles. Pero el mal no descansa y va a surgir una nueva y terrorífica amenaza sobrenatural que plantea un nuevo misterio. Si consiguen resolverlo, podría suponer el fin del Mundo Del Revés (Upside Down).

Netflix ha dividido esta 4ª temporada en dos volúmenes. El primero llegará el 27 de mayo. Para ver cómo acaba todo tendremos que esperar al 1 de julio, fecha en la que se estrenará el segundo volumen.