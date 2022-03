'Renacer de las cenizas' sigue a la actriz y activista Evan Rachel Wood, una mujer que sufrió abuso y violencia de género a una edad muy temprana. La intención de esta docuserie es la de utilizar su experiencia como superviviente de esta lacra para buscar justicia, curar heridas generacionales, y reclamar su historia. Casi una década después de escapar de aquella relación peligrosa, Wood se ha convertido en la coautora de este documental en serie mientras sigue luchando con éxito para que se apruebe la Ley Phoenix, una legislación que extiende el estatuto de limitaciones para los casos de violencia doméstica en California, Estados Unidos. Wood utiliza su propia experiencia para dar visibilidad al problema; en última instancia, en solidaridad con otras supervivientes.

El caso de Evan Rachel Wood se remonta a sus 18 años cuando fue perseguida por Marilyn Manson. Influenciada por su estatus, imagen y personalidad persuasiva, comenzó una relación con él que duró más de cuatro años. A medida que avanzaba su historia, Wood pasó de ser una adolescente halagada por su atención a una mujer joven aterrorizada por el hombre que decía amarla, hasta el punto de no retorno de sufrir una escalada de abuso emocional, físico y sexual. Mirando hacia atrás, la propia actriz reconoció un patrón de tácticas de preparación y control similares a las experimentadas por otros supervivientes que contaron sus historias de experiencias angustiosas a manos del propio Manson.

Conectando los puntos entre la progresión de su relación con Marilyn Manson y las fases del ciclo de violencia de género clínica, Wood presionó con éxito por la Ley Phoenix, que se convirtió en Ley del Estado de California en 2019, extendiendo el estatuto de limitaciones para los delitos graves de violencia de género de tres a cinco años.

La docuserie no se guarda ni una carta y explora el caso de Wood usando imágenes de archivo, videos caseros íntimos y testimonios sinceros de la artista y de otras supervivientes. 'Renacer de las cenizas' traza el viaje de Evan Rachel Wood. De víctima silenciosa a superviviente con voz y su ascenso a defensora contra la violencia de género. En medio de una creciente controversia pública y una investigación policial activa, Wood se solidariza con otros supervivientes culminando con la acusación pública: El 1 de febrero de 2021, Wood nombró públicamente a Marilyn Manson, como su abusador, liberada de la carga del silencio, aunque todavía no sepa si se hará justicia o no. Hasta la fecha, no se han presentado cargos contra Manson, que niega haber abusado de Wood o de cualquier otra persona. Esta docuserie llegará el próximo 16 de marzo a HBO Max dividida en dos episodios. El segundo de ellos se lanzará al día siguiente: el 17 de marzo.