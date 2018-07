Álex descubre qué ha pasado con su familia, en Refugiados

El lunes, los Refugiados irrumpen en el prime time de laSexta con el estreno en abierto del séptimo episodio. Producida por Bambú, la serie está grabada en inglés y es la primera coproducción de BBC Worldwide en España. En esta entrega veremos cómo Alex se enfrenta a la prisión, tras ser delatado por un Samuel fuera de control. El refugiado averiguará finalmente qué ha pasado con su familia… Natalia Tena (Juego de Tronos, Harry Potter), David Leon (RocknRolla, Vera) y Will Keen (Holby City, The Bill, The Impressionists) junto a Brendan Price (Los Sin Nombre), Gillian Apter (Celia), y Charlotte Vega (El secreto de Puente Viejo) encabezan el reparto de esta ficción, el primer proyecto de SERIES ATRESMEDIA para laSexta. Con producción ejecutiva de Ramón Campos, Teresa Fernández Valdés y Nacho Manubens, Refugiados es una idea original de Ramón Campos, Gema R. Neira, Adolfo Valor y Cristóbal Garrido, dirigida por David Pinillos y Elías León y grabada en la sierra madrileña.



SARA (EPISODIO 7)

Alex da con sus huesos en la cárcel después de que Samuel confesara que lo ha tenido oculto en su casa todo este tiempo. Emma no puede creer que haya traicionado así a la persona que les salvó la vida, pero él se siente tan engañado por ella que su odio acaba explotando: echa a Emma de casa y se queda con Ani. Alex, mientras tanto, descubre que su mujer está muerta y logra por todos los medios salir de la cárcel para encontrar a su hija.