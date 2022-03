Netflix promete volver a sorprender con la segunda temporada de Los Bridgerton, una serie que en su estreno sorprendía con una imagen moderna y diferente a pesar de que se trata de una serie de época. La ficción es el resultado de trasladar Gossip Girl al Londres victoriano de la época de La Regencia y en su creación, Shonda Rimes se permite algunas licencias históricas como incrementar la presencia de personajes negros en la alta sociedad de la época, actualizar la estética general a través del vestuario y la música de la serie.

Una música que, en la primera temporada, además de versiones de Billie Eilish, Ariana Grande o Shawn Mendes, incluía Wildest Dreams de Taylor Swift como banda sonora de la luna de miel del duque de Hastings (Regé-Jean Page) y Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor). Ahora, el supervisor musical de la serie, Justin Kamps, ha revelado parte del hilo musical de los nuevos episodios. Tal y como ha explicado, el punto de partida siempre es el gusto musical por el pop de Chris Van Dusen, showrunner de la serie. Se trata de un género musical que "encaja con el estilo de la serie y aporta mucha alegría". La música es uno de los elementos para conectar el pasado con la actualidad. La utilización de éxitos conocidos permite que el público reconozca inmediatamente sus sentimientos en las vivencias de los personajes de la serie.

Los nuevos episodios sonarán al ritmo de temas músicales como Stay away, de Nirvana; Material Girl, de Madonna; Diamonds, de Rihanna; Dancing on my own, de Robyn; You Oughta know, de Alanis Morisette; Sign of the times, de Harry Styles, What about us, de Pink; How deep is your love, de Calvin Harris & Disciples; o Wrecking Ball, de Miley Cyrus.

La segunda temporada se centra en Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey), el mayor de los hermanos y heredero del título de vizconde que se enfrenta al proceso de buscar esposa, después de que en la primera temporada su hermana Daphne encontrara el amor con el duque de Hastings. Lord Anthony creerá haber encontrado a la esposa perfecta cuando conoce a la joven Edwina (Charithra Chandran), recién llegada de la India. Sin embargo, su hermana mayor Kate (Simone Ashley) no se lo pondrá fácil y saltarán las chispas entre ellos.