El martes, en un estreno simultáneo en laSexta y ATRESplayer PREMIUM, la serie documental 'Los Borbones: una familia real' verá la luz. Se trata de una serie inédita en España, que cuenta con detalle la vida de Juan Carlos I, partiendo desde sus "tristes" inicios.

Su infancia la pasó solo en un internado de Suiza, algo que supuso un "trauma" para el rey emérito, según cuenta la periodista Carmen Enríquez. "Sentía que sus padres le habían abandonado en un internado marianista en Friburgo, donde pasaba frío y eran muy exigente", explica el periodista Martín Bianchi.

Las cosas, en vez de mejorar, fueron a peor. Franco le designó como su sucesor, provocando la vuelta a España de Juan Carlos para 'moldearlo'. Empezó su carrera militar, pero, durante unas vacaciones con su familia, mató a hermano pequeño Alfonso por accidente mientras jugaba con una pistola.

"Juan Carlos decía: 'En ese momento, se me paró la vida'. Hay una frase brutal de su padre, que le cogió del brazo y le dijo: 'Júrame que no lo has hecho adrede'", recuerda Pilar Urbano.