No, no todo el mundo ve Juego de Tronos y esta es la explicación que dan a los que les llaman "extraterrestres"

Muchos son los usuarios de las redes de Instagram, Twitter y Facebook que ya están manifestando su rechazo al último capítulo de la serie; pero no por la nube negra de críticas que ha oscurecido esta última temporada, sino porque, según ellos, no han visto "ni uno de los episodios de la serie" y se niegan a hacerlo.

"No he visto ningún capítulo de 'Juego de Tronos', ni he escuchado ninguna canción de Rosalía. ¡A ver quién supera eso!", es uno de los comentarios de los miles de usuarios que se han manifestado contra el fenómeno de masas que se emite en televisión desde el 17 de abril de 2011 y que, ocho años después, ha reunido a millones de seguidores que esperan para ver quién se sentará en el trono de hierro.

Y es que, este domingo, se estrena el último capítulo de la serie a las 03:00 am en España, y han reclamado que no, no quieren saber quién es la Madre de Dragones o Jon Nieve, y rehúsan de seguir el fenómeno del 'mainstream', la tendencia de las masas seguir un fenómeno como, en este caso, la serie que habla de la lucha por el trono en los Siete Reinos.

Roberto Enríquez, crítico de televisión conocido como 'Bob Pop', ha manifestado su rechazo: "Pues yo no he visto ningún capítulo de 'Juego de Tronos' ni lo voy a ver y no me siento mal por ello ni noto que me falte algo (...), hay más gente como yo y somos personas normales, con inquietudes culturales y eso. Dicho queda", explica, como si pertenecer a un fenómeno popular de masas te restara puntos en el universo intelectual.

Otros usuarios de redes también intentan destacar en la propia corriente de 'no seguir la corriente': "Superad esto: no he visto ni un solo episodio de Los Simpsons, ni de Juego de Tronos, ni de El Señor de los Anillos, ni Titanic". Aunque otros van más allá diciendo sentirse "extraterrestres" por no seguir la serie.

Una de las explicaciones que dan a esto es el no estar dispuestos a vivir bajo la presión de sufrir 'spoilers', una acción cada vez más penalizada en el mundo 'fan'. "Mira que no he visto ni un minuto de 'Juego de Tronos', ni creo que lo vaya a hacer nunca, pero me parecen tan poco respetuosos los 'spoilers'... Qué necesidad de joder, de mostrar que tú ya lo sabes y el otro no, como para al menos sentirte superior en algo en la vida. Cansinos", manifiesta otra usuaria.

Cada una de las personas que navegan diariamente por las redes sociales tienen que ver, cada lunes, la avalancha de comentarios sobre la serie (destapen éstos el capítulo o no), y es completamente respetable que moleste. Aún así, tendrán que soportar una vez más el 'tsunami', porque la última entrega de la temporada viene fuerte y pretende reunir en redes a miles y miles de usuarios.