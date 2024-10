Laura Sanmartín se está recuperando de su adicción al móvil y a las redes sociales en la Escuela terapéutica Can Ros Amalgama, en Tarragona. En este vídeo, cuenta cómo fue víctima del sexting siendo muy pequeña: "Me eché un novio que era más mayor que yo y le mandé fotos desnuda, me las pidió él". "Es que era una niña de 13 años", detalla la joven, que explica cómo su novio de ese momento "difundió las fotos por todo el barrio".

Después de este hecho, recuerda cómo en el instituto al que iba la tenían "como la guarra del instituto": "Me quedé bastante sola". Sin embargo, Laura reconoce que a raíz de este traumático hecho no aprendió "a no mandar más fotos" sino todo lo contrario: "En vez de eso, dije 'pues ya total, lo hago'". "Vendí mi cuerpo, no me cuidé", explica la joven en referencia a su cuenta de OnlyFans, la cual se abrió por dinero.