Con el recuerdo aún reciente de la última ola de calor los termómetros amenazan con ponerse por las nueves otra vez este fin de semana. Y, aunque no todos son amigos del aire acondicionado o, directamente, no se lo pueden permitir, sí son muchos los que buscarán refugio en las series para no estar al aire libre.

Para todos, y quizá para ti que podrías estar entre ellos, hemos preparado un resumen de los seis estrenos que debéis tener en cuenta para esta segunda semana de julio. Entre las novedades habrá una producción al más puro estilo 'El lobo de Wall Street' y otra que recuerda a 'Succession'. Estamos hablando de 'Mal Negocio' y 'Tierra de oportunidades' de Netflix y Disney+ respectivamente. Pero hay mucho más, porque otras plataformas como AppleTV+ o Starzplay también contraatacan ¿Agárrate que vamos!.

Netflix

'Mal negocio' T1 -06 de julio de 2022

Siempre resultan atractivas las series sobre el mundo financiero cuando retratan sus, a menudo, horrendas y desconcertantes cloacas. 'Mal negocio', basada en una historia real, cuenta las peripecias de un supuesto capo de las finanzas para tratar de convertirse en un semi dios del mundo de las starups. Para que empresa falsa alcance el éxito absoluto engañará y mentirá a todo el mundo. Su inteligencia, a la altura de su audacia, le llevará a crear situaciones surrealistas de las que tratará de salir ileso.

'Qué susto, tía!' T1 -08 de julio de 2022

Fresca y juvenil, 'Qué susto tía' es el regreso a Netflix de la protagonista de 'A todos los chicos de los que me enamoré', la actriz Lana Condor. Su personaje se llama Erika Vu, una joven que se da cuenta de que está volviéndose un poco mojigata y que su nivel de popularidad está por los suelos. Erika es tan loser que se está perdiendo experiencia de juventud así que decide desmelenarse y vivir la vida cuando, de pronto, la palma en un accidente de coche y se convierte en un fantasma.

'La noche más larga' T1 -08 de julio de 2022

Un peligroso asesino en serie es arrestado y un grupo de hombres muy poderosos no parece conforme con esto. Por eso entra en acción un grupo de asaltantes que deberá rescatarlo de la prisión psiquiátrica en la que ha sido recluido. Para ello tendrán que pasar por encima del director de la cárcel, pero éste no parece dispuesto. Se trata de una producción española, un thriller oscuro, violento e inquietante que cuenta con Alberto Ammann como protagonista.

Disney+

'Tierra de oportunidades' T1 - 06 de julio de 2022

Esto son más que empresas, son emporios de sagas que están dispuestas a todo por mantener el poder. Y eso será lo que se disputen precisamente dos familias latinas en un valle de California llamado Sonoma. El patriarca de una de ellas es Joe Sandoval, el propietario de unos importantes. Las traiciones, las pasiones cruzadas y las estrategias para aplastar a sus competidores marcarán el rumbo de unos personajes cuyo mundo acaba por convertirse en una jaula de oro en la que nada se puede dar por hecho.

APPLE TV+

'Encerrado con el diablo' T1 -08 de julio de 2022

Se trata de una miniserie de seis capítulos basada en hechos reales. Jimmy Keene es una estrella del futbol en el instituto que, de pronto, elige transitar por el camino salvaje de la vida. Pese a ser hijo de un policía condecorado, no puede evitar ser condenado a 10 años de cárcel por tráfico de drogas. Una vez en presidio se le ofrece ser trasladado a una prisión de máxima seguridad para aproximarse a un peligroso asesino y arrancarle una confesión. A cambio de lograrlo podría recibir una importante reducción de su pena.

'The girl from Plainville' T1 -10 de julio de 2022

Estamos de nuevo ante un drama basado en hechos reales, concretamente, los referentes a la historia de Michelle Carter, la joven que animó a su novio de 18 años a suicidarse. Lo hizo a través de mensajes de texto, mostrándole su apoyo ante lo que, según ella, era el deseo de su pareja. La chica acabó siendo condenada por homicidio involuntario.