'The Crown' ha terminado con la sexta temporada y uno de sus protagonistas, el actor Dominic West ha asegurado en una entrevista que se ha sentido aliviado. En alguna ocasión anterior ya había comentado que se pensó mucho aceptar el papel, pero como aseguraba en el programa Today de BBC Radio 4 "no se rechaza un guion de Peter Morgan fácilmente".

El actor ha reconocido en la entrevista que el papel ha supuesto una gran presión y que lo ha pasado mal por las críticas. West ha asumido el papel del príncipe Carlos durante las dos últimas temporadas, que han sido las más polémicas por la cercanía de la historia ficcionada con los momentos más críticos para la familia real británica.

En concreto, los capítulos de la última entrega no han sido del todo bien recibidos por la crítica en Reino Unido, especialmente la parte en las que West interactúa con Lady Di (Elisabeth Debicki) después de que ella haya fallecido, es decir las conversaciones que tiene con su fantasma. Se trata de la escena que se puede ver en el vídeo que acompaña esta noticia y que es la última que comparten Carlos y Diana, después del trágico accidente en París cuando él viaja hacia Londres en el avión que lleva el cadáver de Lady Di. Lo cierto es que la dureza de las críticas es sobre todo hacia el guion y no tanto hacia las interpretaciones.

Aún así, el actor respondió a la pregunta de si le preocupaba lo que pensaría la realeza sobre la serie y aseguró que sí: "No quiero hacerles la vida más difícil de lo que ya es, así que supongo que sí". Y añadió que le preocupan todas las reacciones y que le afectaron las críticas: "Todas las reacciones me preocupan. Leí todas las reseñas y pasé dos días en la cama. Sí, soy un alma sensible, me preocupa lo que piense la gente".

Después del estreno, el actor se siente más relajado y ahora está promocionando un nuevo trabajo teatral, una producción británica de la obra de Arthur Miller 'Una vista desde el puente'. "Es un gran alivio ahora volver al teatro y no tener que hablar de la monarquía".

Aún así, también ha reconocido que el papel también tuvo sus cosas buenas como "la ropa que utilizaba o los coches que ha tenido la oportunidad de conducir". "Me encantó estar en esto y que la gente me saludara, es una sensación maravillosa".