El doble de Pedro Pascal vive en Brooklyn: un padre de familia gana un concurso en Nueva York por su parecido

Pedro Pascal es una de las celebridades más populares del momento y uno de los rostros que más suspiros provoca en internet, al punto de haberse ganado el apodo de "Internet Daddy". Su fama no se debe solo a sus interpretaciones en series como 'The Last of Us' o su reciente aparición en la película 'Eddington', sino también a su carisma, su sentido del humor en entrevistas y alfombras rojas, y la sensibilidad que transmite en sus discursos.

Pero, ¿y si no fuera el único? ¿Y si hubiera otros hombres caminando entre nosotros que se parecen peligrosamente a Pedro Pascal? Esa fue la premisa del concurso organizado por el restaurante mexicano Son del North, en el Lower East Side de Nueva York, que el pasado domingo ha coronado como ganador a George Gountas, un padre de familia de Brooklyn.

La idea surgió a raíz de una entrevista de 2023 en el ciclo Hot Ones, donde Pascal bromeó diciendo que en Nueva York no había buena comida mexicana. Desde Son del North decidieron responderle a su manera. "Sí la hay, y aquí estamos", declaró Annisha García, chef y copropietaria del local, al New York Post. Y como bonus, organizaron una competencia para encontrar a su clon oficial. "Hay tanta tristeza en el mundo en este momento que queríamos aportar un poco de alegría", añadió Wim Shih, el otro dueño del restaurante.

Casi 30 aspirantes se presentaron con todo tipo de looks: desde el icónico porte sin casco de The Mandalorian, hasta el estilo grunge de papá de The Last of Us. Algunos lucieron barba y bigote; otros se apoyaron en accesorios que han caracterizado al actor en sus apariciones públicas. Uno incluso llegó con una camiseta que decía "Protejan a las muñecas y a todos los inmigrantes", en un guiño al apoyo de Pascal a su hermana trans, Lux Pascal.

Pero entre todos, el elegido fue George Gountas, alias Pedro #5, un padre de 42 años del barrio de Greenpoint, Brooklyn, que no solo se llevó el título honorífico de Pedro Pascal de marca blanca, sino también un cheque de 50 dólares y un año de burritos gratis.

Fue su familia quien lo inscribió. Su esposa, Jenny Gania, que lo acompañó ese día, recordó que ya le habían señalado el parecido cuando se estrenó Juego de tronos. "Después algunos niños también empezaron a notarlo, así que pensé: 'Es el Día del Padre. Tenés que ir. Va a ser tu regalo", explicó. "Es curioso, porque no está en redes sociales para nada. Pero ahora va a estar en todas partes", añadió. Y así fue.

Tras la coronación, el Pedro Pascal de Brooklyn habló con The Hollywood Reporter y compartió su experiencia: "Fue increíble". Gountas, diseñador de iluminación en The Daily Show (Comedy Central), contó que todo comenzó con un mensaje de Tyler, uno de los directores de escena del programa, que le envió el anuncio: "George, ve a ganar unos burritos gratis". Se lo mostró a su esposa, quien lo animó a participar, y hasta su vecina —estilista y directora de arte— le ayudó a preparar el outfit. "Fue todo un acontecimiento", resumió.

Esta no es la primera vez que los neoyorquinos convierten su obsesión por las celebridades en un deporte colectivo. En octubre pasado, un concurso de imitadores de Timothée Chalamet se apoderó del parque Washington Square y hasta el propio Chalamet se sumó al caos.