Reflexionar sobre "el peligro de los juicios paralelos" es el objetivo de la serie 'El caso Asunta', que estrenará el 26 de abril en Netflix esta nueva serie protagonizada por Candela Peña, Tristán Ulloa y Javier Gutiérrez. Así lo ha explicado en declaraciones a Efe el creador del filme, Ramón Campos. Él estuvo detrás de la serie documental de 2017 sobre el asesinato de Asunta Basterra, perpetrado el 21 de septiembre de 2013 en la localidad gallega de Teo y por el que fueron condenados sus padres.

"Nos parece que es necesario para que no vuelva a suceder, o si sucede de nuevo algo similar, al menos que la gente que ha visto la serie entienda que quizá las cosas no son como las ven", ha explicado. "Mucha gente estaba muy afectada y no quiso hablar con nosotros", apunta, "había un cierto miedo a qué era lo que íbamos a hacer".

Pero después de estrenarla en Netflix empezaron a recibir llamadas e informaciones que a Campos le permitieron "empezar a entender algo de algo que había sucedido". Ese algo estaba en los detalles y la única manera de abordarlo, sostiene, era a través de la ficción. Detalles como las fotografías de los padres junto al ataúd de la niña o de la menor aún viva y vestida de ballet que fueron interpretadas de forma sesgada en algunos medios de comunicación, según Campos.

"Vivimos un momento en el que todo se tiene que contar rápido y hay que encontrar una explicación rápida a lo que se cuenta, pero esto es difícil muchas veces cuando falta contexto y falta información", subraya. "También tiene que ver con las filtraciones en una investigación judicial, que ponen en apuros a la Guardia Civil o a la Policía, pero también hace que los medios opinen", agrega. Consciente de que el asesinato de Asunta "provocó mucho dolor en mucha gente", Campos insiste en que no quieren incidir en el dolor sino reflexionar.

La mirada que "El caso Asunta" arroja sobre Rosario Porto y Alfonso Basterra, los padres de Asunta, es una mirada más sosegada y que, según Campos, se resume en el eslogan elegido por Netflix: "éramos una familia normal". "Hay una serie de acontecimientos en su vida que acaban llevando a algo horrible que es el asesinato de una niña", afirma. "Los seres humanos cometen errores horribles y crímenes horribles, pero son seres humanos, no son monstruos".