El actor surcoreano Oh Yeong-su, conocido por su papel en la serie de Netflix 'El juego del calamar' , ha sido declarado culpable de conducta sexual inapropiada y condenado a ocho meses de prisión. El intérprete estaba siendo juzgado por haber acosado sexualmente a una mujer durante una gira de teatro en 2017. Según recoge la agencia de noticias surcoreana Yonhap, el juzgado de Seongnam, del tribunal de distrito de Siwon, ha condenado al actor a esta pena de prisión, suspendida por dos años, junto con una orden de realización de un curso de 40 horas específico para delincuentes sexuales.

"Lo que está escrito en el diario de la víctima y el informe posterior coinciden bastante en los detalles", señaló el tribunal, añadiendo que el testimonio de la víctima es coherente, por lo que no era algo que se pudiera haber inventado. Oh, de 80 años, fue acusado formalmente en 2022 por haber abrazado y besado sin consentimiento a la víctima durante una gira en 2017. Él, no obstante, negó todas las acusaciones. La Fiscalía había solicitado para el actor un año de cárcel o que se le impidiera trabajar con niños o adolescentes.

Al finalizar la audiencia en la que se dio a conocer la sentencia, Oh ha asegurado que presentará una apelación al fallo judicial. De hecho, ha negado los cargos en numerosas ocasiones. El pasado mes de febrero aseguró que se sentía dolido y que estaba sufriendo por tener que someterse a un juicio por "cosas así" a una edad tan avanzada.

El actor ganó en 2022 el Gobo de Oro a mejor mejor actor de reparto por su rol en 'El juego del calamar'. Oh inició su carrera en la interpretación en los años sesenta, principalmente en el teatro, donde ha trabajado en cientos de obras del teatro clásico coreano y occidental. Pasó a integrar después la Compañía Nacional de Teatro de Corea antes de tener papeles puntuales en cine o televisión.