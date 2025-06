Colter Shaw ('Tracker')

Colter Shaw, el investigador más audaz y atractivo de la televisión estadounidense, llega a laSexta con 'Tracker', la nueva serie que la cadena de atresmedia emite en 'prime time' (también disponible en atresplayer.com). Justin Hartley es quien interpreta al protagonista de esta exitosa producción, un joven con capacidad para desenvolverse en un mundo lleno de retos y peligros.

Estas habilidades se las inculcó, precisamente, su padre con quien compartía esa pasión por rastrear y localizar a personas desaparecidas, normalmente, trabajando al margen de la ley y, en consecuencia, teniendo que averiguar dónde está esa fina línea entre lo moral y lo justo.

Mientras que se ve obligado a lidiar con los problemas de su propia familia, como el distanciamiento con su padre y su complicado pasado, esta "pérdida" es la que le impulsa a ayudar a los demás. Esto le resulta muy útil, ya que puede plasmar su ansia por encontrar sus propias respuestas en encontrar también las de los demás. Para ello, cuenta con un amplio equipo de personas: abogada, hacker, colaboradores... y algunos le conocen más que otros.

A pesar de esa fachada de sex symbol, a lo largo de la serie se puede descubrir su faceta más vulnerable, en parte por el trauma que sufre por la ausencia de la su figura paterna.

Sobre Justin Hartley

Actor reconocido por su papel en diversas producciones como 'This Is Us' (2016) o 'CSI: NY' (2007), Justin Hartley interpreta a Colter Shaw en 'Tracker', el personaje principal de la trama que representa a muchas personas hoy en día: las altruistas que se prestan a ayudar, pero a su vez, aquellas que, desafortunadamente, cuentan con problemas internos que a veces les impiden llegar a todo.

'Tracker', la serie que arrasa en EEUU, llega a laSexta

Cada miércoles, laSexta emite dos nuevos episodios de la serie estadounidense 'Tracker', basada en la exitosa novela 'The Never Game', de Jeffery Deaver. La ficción sigue la historia de un experto superviviente y 'cazador de recompensas', Colter Shaw, que intenta superar una difícil situación familiar mientras cruza los Estados Unidos ayudando a la policía y a ciudadanos particulares a resolver crímenes y localizar a personas desaparecidas.

