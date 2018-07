Bones viaja al Hollywood de los años 50 para celebrar los 200 capítulos

Los crímenes más complicados se resuelven los jueves en el prime time de laSexta, que estrena en abierto el jueves, 30 de abril a las 22:30, el episodio 200 de la serie Bones. En esta ocasión, los integrantes del equipo forense más cualificado del FBI homenajean a Hitchcock y viajan a los años 50 para resolver un complicado crimen.



SINOPSIS

The 200 in the 10th (T10 10)

Bones homenajea a Alfred Hitchcock en un episodio que recrea el Jeffersonian y al equipo del FBI en los años 50. Brennan interpreta a una detective de la policía de Los Ángeles que lucha contra el sexismo en el cuerpo. Booth es un famoso ladrón de joyas. Cuando es acusado del asesinato de una celebridad, él y Brennan formarán equipo para limpiar su nombre y encontrar al verdadero asesino.