Si te gustan las emociones fuertes y te pegaste a la pantalla en 2020 con la historia, inspirada en personajes reales, de la película 'Hasta el cielo' tienes una cita en Netflix. Llega 'Hasta el cielo: la serie' para ampliar ese universo ambientado en el mundo del hampa y en la tradición del atraco y el robo como oficio. Daniel Calparsoro nos cuenta que después de hacer la película había mucho material descartado que permitía profundizar en la historia de estos ladrones de tradición familiar. "Quería contar quiénes son estas personas, el hampa de Madrid, la mafia española real que viene de los mercheros y son ladrones de larga tradición en la historia".

Aunque no es necesario haber visto la película para adentrarse en la serie, no está de más para conocer mejor esta historia sobre una banda de aluniceros de artículos de lujo que tiene al mando a Don Rogelio. Su hija Sole forma en la película un triángulo amoroso con el ambicioso atracador Ángel y Estrella, el problema llega cuando con sus negocios molestan a gente peligrosa. En la serie, solo queda viva Sole que no quiere ser viuda de, ni hija de y quiere ganarse el respeto de la banda y hacerlo a su manera convirtiéndose en una auténtica líder, aunque eso implique equivocarse, pedir ayuda, mancharse las manos o ser traicionada.

El origen tanto de la película como de la serie está, nos cuenta Calparsoro, en un programa de Equipo de Investigación sobre un alunicero que le dejó "pillado". Así que aunque es una historia de ficción está inspirada en personajes reales. Del trío protagonista de la película solo queda viva Sole y ahí está el cambio fundamental con respecto a la película y que plantea una trama diferente, tal y como explica el director: "Pasamos de un protagonista masculino a una protagonista femenina y tenemos a una mujer que tiene que abrirse camino en un mundo de hombres, que tiene que hacerse con el control de lo que le pertenece y no se lo quieren dar y tiene que convencer a su entorno y enfrentarse a su padre".

Conflicto padre-hija

Asia Ortega vuelve como Sole, pero con mucho más protagonismo. Arranca con una situación en contra "viuda, con un hijo y un negocio que no funciona" y dispuesta a convertirse en líder de la banda, cambiar las cosas y llegar a lo más alto, "hasta el cielo". La actriz nos cuenta cómo ha sido volver a ese personaje al que por algún motivo intuyó que volvería: "Suelo matar, como quién dice, a mis personajes, pero a Sole la guardé en un cajoncito porque intuía que era hasta pronto". En ese nuevo rumbo que le quiere dar a su vida se va a enfrentar con su padre Rogelio, el capo de esta mafia dedicada a los atracos que interpreta Luis Tosar. El actor también explica que ha sido "placentero" retomar el papel porque es algo que no ha experimentado en los últimos años. Un regreso que permite "visitar lugares y aportar información del personaje" que no se había podido incluir en la película.

En la serie hay un conflicto muy natural en una relación paterno filial que es asumir que tu hija no te necesita y que vive su propia vida. La diferencia es que en la serie eso significa que Sole se convierte en competencia para Don Rogelio y que le va a quitar una cuota de poder a la que él no está dispuesto a renunciar. "Ella quiere por derecho propio una parte del pastel al que Rogelio no quiere renunciar porque es ambicioso y porque le gusta el control. De pronto empieza a fraguarse un rival dentro de su propia casa", resume Tosar. Además de convertirse en líder, Sole quiere hacer las cosas de otra forma, es una mujer en un mundo de hombres que se rige por "una estructura piramidal y patriarcal y ella decide sembrar la semilla del respeto desde el cuidado y no desde el mandato", aclara Ortega.

Nuevos personajes

Por si no fuera suficiente con lo que tiene, la vida de Sole se va a complicar un poco más con dos personajes nuevos: el nuevo integrante de la banda Fernan, interpretado por Álvaro Rico, que esconde intenciones ocultas; y Rosa, una rider a la que da vida la influencer Alana La Hija del Jeque. Rico explica cómo ha sido pasar de ser espectador de la película a tener un papel protagonista. "Viví todo el mundo de 'Hasta el cielo' como un espectador y de hecho recuerdo haber ido al estreno de la película como un invitado más y me enteré de que se iba a desarrollar la serie por la prensa y de repente una llamada hace que todo eso cambie". Para el actor, el atractivo de su personaje reside en que no se sabe muy bien quién es ni de dónde sale. "Me gusta mucho que la serie empieza casi sin presentarle, es uno más de la banda hasta que a los pocos minutos ves que tiene un objetivo y una meta clara". Y añade que Fernan "está siempre sobre el alambre, si no es por amor es por cuestiones legales".

Adrenalina y acción

Que Sole tenga una manera diferente de hacer las cosas y "de ver el mundo y el negocio" no significa que no haya acción. La adrenalina de cada golpe, de cada atraco y de cada persecución siguen estando ahí. Además los dos protagonistas coinciden en la maestría de Calparsoro para este tipo de escenas: "Le encanta la acción y es, si no el mejor, de los mejores directores de acción", dice la protagonista que añade que el director "tiene muy claro lo que quiere y, siempre con cuidado y seguridad, nos lleva bastante al límite y eso le da mucha verdad a las escenas". Álvaro añade que rodar acción ha sido "excitante": "Te permite jugar más que nunca y de eso va nuestro trabajo, me lo he pasado muy bien y además es que estás rodando acción con el mejor y sabe muy bien lo que hace y cómo lo va a contar".