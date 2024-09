La nueva miniserie de Netflix, que sale a las 10:00 horas de este jueves, es una comedia romántica protagonizada por Kristen Bell y Adam Brody. La actriz es conocida por su papel en 'La mujer de la casa de enfrente de la chica en la ventana' o la serie 'Héroes'. Él, Adam Brody, apareció en 'The Orange Country' encarnando a Seth Cohen, y en 'Las chicas Gilmore'. Ahora, los dos protagonizan 'Nadie quiere esto', una historia de amor entre un rabino poco convencional y una mujer agnóstica.

Estos dos personajes se conocen en una cena de amigos y se gustan. Pero tienen sus diferencias por su forma de ver la vida y la familia de cada uno. Otro componente importante de la relación de Joanne y Noah es el judaísmo. La creadora del título, Erin Foster, ha vivido en primera persona una relación parecida.

"Esta serie se basa en la única buena decisión que he tomado: enamorarme de un buen chico judío", declaró Foster al blog de la plataforma.

En este sentido, Foster asegura que la serie "no hace declaraciones políticas porque yo no soy la persona adecuada para hacerlas. No crecí judío, me convertí de adulto. Quería contar una historia judía, pero desde la perspectiva de alguien que eligió ser judío".

A la directora le costó dar con un personaje que encarnase su historia, pero asegura que dio en clavo con Bell. "Se aferró mucho a sí misma y creó un personaje que me gustaba mucho, pero que se sentía cómoda mostrando sus defectos", dice Foster.

Para el protagonista la nueva miniserie suponía volver a la televisión. "Creo que cuando tienes esa carrera de rompecorazones adolescente cuando eres joven, entonces te conviertes en un adulto que quiere ser tomado en serio. Ha sido muy cuidadoso con lo que ha hecho. Para él, sentir que este era su regreso a la escena en la televisión fue un gran honor para mí".

Kristen Bell y Adam Brody protagonizan esta comedia romántica junto a Justine Lupe (‘Succession’) y Timothy Simons (‘Veep’).