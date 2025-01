Zapeando 'conecta' con 'Juan Carlos I' para que felicite a Felipe VI por su 57 cumpleaños: "Le llamo y no me coge"

El programa da la oportunidad al 'rey emérito' de felicitar a su hijo ya que, como manifiesta, no consigue contactar con él. "Le he mandado hasta el sticker del perro y el matasuegras", se lamenta Juan Carlos I.

El rey Felipe VI cumple 57 años. "Es de mi quinta", dice Miki Nadal. "A mí me duele mucho porque haber visto al rey en época de novios, recuerdo a la ex...", confiesa Dani Mateo. "Y en nada abuelo", añade Quique Peinado. Zapeando ha preparado una felicitación muy especial para su majestad y viene de la mano de su 'padre'.

El programa 'conecta' con el 'rey emérito, Juan Carlos I', para que le desee a su hijo un feliz cumpleaños. "Quería felicitar a mi hijo pero es que yo le llamo y no me coge", se lamenta el 'monarca', "no sé qué pasa... le he mandado hasta el sticker del perro y el matasuegras".

Dani le sugiere que aproveche esta oportunidad para reconciliarse con su hijo. El 'monarca', a pesar de los intentos del presentador de reconducir la llamada, no le hace mucho caso. "Que se ponga Froilán que le veo más centrado", le dice Dani. "Dime, Wyoming", responde el 'emérito'.

Esto genera curiosidad en Mateo. "¿Le gusta a usted el otro programa que hacemos por la noche?", le pregunta. "Sí, me gusta mucho", responde él. Esto, sorprende a Dani que le dice: "Pensaba que le gusta menos que los elefantes vivos". "Felicita a mi hijo si lo ves", responde el 'rey' algo molesto con Dani.