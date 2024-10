Un juego ha logrado hacerse viral a través de la red social TikTok debido a los divertidos vídeos que genera. Este es muy simple: hay que conseguir que una gallina recorra un circuito esquivando diferentes obstáculos como espacios vacío o pinchos utilizando la voz.

Maya Pixelskaya es la primera que se enfrenta al mismo y demuestra que el juego no es tan sencillo como parece ya que tan solo consigue avanzar durante ocho segundos. Iñaki Urrutia también se anima con el mismo y, en su caso, tan solo aguanta tres segundos. Urrutia hace un segundo intento pero corre la misma suerte.

Isabel Forner es la siguiente en intentarlo pero, antes de hacerlo, hace una confesión: "He hecho este intento 50.000 veces en mi casa pero no me ha salido nunca, a ver si con la tensión de ser juzgada...". ¿Habrá conseguido superar los ocho segundos de Maya? Descúbrelo en el vídeo principal.