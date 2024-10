La Semana de la Moda de París ha congregado, un año más, a un montón de celebrities que no han querido perderse las novedades de las firmas más importantes de la actualidad. Una gran estrella del cine acudió al desfile de Loewe con un look que ha dejado alucinados a los zapeadores.

Los zapeadores han intentado descubrir la identidad del actor aunque ninguno ha conseguido acertar. Y es que detrás del estrambótico outfit estaba Daniel Craig. "Un momento, ¿no os parece Emilio Aragón cuando hacía eso de los zapatos que metía las manos?", comenta Dani Mateo.

El look se componía de un jersey con un estampado de colores, una chaqueta de cuero y un pantalón bombacho. El actor completó el look con unas gafas con cristal amarillo. "El actor, recientemente, ha sido imagen y se ha puesto un look de la firma", explica Natalia Ferviú. "JW Anderson, el diseñador, hace estas maravillas pero entiendo que Miki esté 'espantuflao'", añade la estilista. "Hombre, lleva los cordones desatados, las zapatillas mojadas...", afirma Miki Nadal, mostrando su desacuerdo con Ferviú.