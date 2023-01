Los fans de Rosalía están de suerte porque ha estrenado nuevo tema 'LLYLM'. Se trata de un acrónimo de 'Lie like you love me', es decir, miente como si me amaras. En este single canta en "spanglish" y se trata de "una especie de rumba con toques de electrónica y flamenco donde alterna el español y el inglés", describe Maya Pixelskaya.

"Está muy bien que una parte de la canción esté en español", reacciona Iñaki Urrutia al escucharla, aunque luego comenta: "Tratándose de Rosalía creo que voy a entender mejor lo que está en inglés que lo que está en español". Y a ti, ¿te gusta esta nueva canción de la catalana?