Isabel Forner presenta un vídeo que ha logrado hacerse viral en redes por la situación estrambótica que muestra y que podría haber terminado en una visita al hospital.

En él se puede ver a un chico en ropa interior, un gorrito de Papá Noel y envuelto con luces de Navidad. Para dar un toque más festivo el joven canta 'All I Want for Christmas is You'.

El chico procede a encender las luces que rodean su cuerpo y, al segundo, lanza un grito comienza a saltar señalándose el culo ya que, aparentemente, las luces le han causado alguna quemadura en esa zona.