"¿Todos hemos estado alguna vez en un atasco, verdad?", pregunta Quique Peinado a sus compis de Zapeando, a los que muestra este vídeo viral en el que un conductor se inventa un atajo en medio de una autovía atascada: "Decidieron patear el guardarraíl y cargárselo para abrirse un camino alternativo hacia una vía que ellos consideraban que estaría más despejada", describe la escena.

En el vídeo principal de esta noticia se ve cómo logran quitarlo y, al conseguir su hazaña, metieron el coche "sin hacerle ni un solo arañazo", espeta el de Vallecas. "A mí esto no me molesta en absoluto, pero pondría penas de cárcel para quienes se cuelan en una cola de coches", no puede evitar reaccionar Dani Mateo al ver estas imágenes.

Eso sí, lo que tiene claro es que prefiere "hacer la vista gorda a discutir con ellos", porque discutir con un argentino puede ser eterno. Y tú, ¿qué crees que hicieron los demás? ¿Crees que aprovecharon el atajo y continuaron en el atasco? Descúbrelo dándole al play.