"Traigo una doble noticia", comenta Cristina Pedroche con sus compis de Zapeando, a los que les muestra el vídeo viral que "confirma que los extraterrestres ya están entre nosotros". Y, es que, se ha visto a un "ORNI" paseando por las calles de Cali, en Colombia. "Y digo ORNI porque es un Objeto Rodador No Identificado".

Es más, con este viral también puede confirmar que "no nos han doblegado, a pesar de que están entre nosotros, porque "su tecnología es muy mala, malísima", matiza.

En el vídeo principal de esta noticia puedes ver los "problemas" que tiene el extraterrestre para subir un simple bordillo con su nave marciana: "Pobrecito", no puede evitar decir Cristina Pedroche, que hipotetiza con que "se debieron dejar toda la pasta en llegar hasta aquí y luego ya no sirven ni para invadir un pipi can".