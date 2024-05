Muchas personas optan por sacar a pasear a sus animales subidos en un carrito similar a un carrito de bebé. "Hay marcas que comercializan estos productos y podemos ver a la gente pasear a todo tipo de animales, desde perro a gatos, pasando por conejos o iguanas", explica Ares Teixidó. ¿Qué opina el veterinario Víctor Algra sobre esta tendencia?

Para el veterinario es una "pijada". "Esta conducta puede estar a medio camino entre pijada y utilidad", argumenta. "Hay que pensar que en un perro sano, que puede andar y no tiene problemas articulares es una pijada, no le cubre ninguna necesidad", expone. "No deberían usar estos carritos porque para eso tienen sus patas", añade.

Los paseos, además de permitir que hagan ejercicios también tiene otros beneficios para los perros: "Aporta muchos estímulos olorosos, se huelen entre ellos y socializan". "Si los llevamos en un carrito tienen una barrera física que les impide hacer esas conductas normales durante el paseo", añade.

El veterinario apunta que, en algunos casos, el uso de este tipo de carritos sí está recomendado: "Si tenemos animales mayores, con problemas articulares, que han sometido a cirugías y están en recuperación, aquí sí que se está cubriendo una necesidad".