Estos días se ha conocido la noticia del despido de un trabajador de la hostelería en Cádiz por salirse del grupo de Whatsapp de la empresa y Ares Teixidó aprovecha para resolver una duda y pregunta a sus compañeros en directo: "¿Tenéis un grupito y no me habéis metido?".

"Se llama 'Zapeando sin Ares', responde Dani Mateo, ante lo que la zapeadora confiesa: "Me encantaría que me añadieran para salirme de él". "No tienes que salir, cuando no pertenezcas a Zapeando, Miki Nadal te echa en el minuto cero", le asegura María Gómez.

Quique Peinado lo confirma, pues señala que se lo hizo a Jorge Ponce, y el presentador añade que ha llegado a echar hasta al director. Aunque Valeria Ros le aconseja que es mejor no estar: "La que lie yo la última vez, que me equivoqué de grupo". "Mejor no hables de esas fotos", dice Mateo, que comenta que "se veía el ecuador y el trópico de Capricornio".